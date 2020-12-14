Додано: Вів 06 гру, 2022 10:20

Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.



P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.