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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 02:42
Proofy написав: Олежан написав:
еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000
Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.
Это приезжим гастарбайтерам за такие деньги сдают
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Tessa
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:02
airmax78 написав:
Тут главный вопрос: стоило ли оно 125куе до войны? У меня, конечно, очень субъективный взгляд: мне достаточно одного адреса "Харьковское шоссе" чтобы обнулить ценность этой квартиры для меня. Но я посмотрел - очередная отрыжка Укостроя. Как можно было там купить квартиру за 125 куе (любой площадью и с любым ремонтом) - для меня тайна покрытая мраком.
PS Как можно было купить там что-то за 75куе - для меня не меньшая тайна.
PPS Співчуваю обом: і покупцю в Афінах (уявляю у що він встряг там, якщо в Києві його отоварили УКОстроєм за конський прайс) і покупцю Укостроя за 75 куо співчуваємо ще більше.
Новая стадия принятия: отрицание неудобных фактов. И стоить так не должно было, и сейчас все не то. Похоже, Венский воздух свободы (кстати 5 пасмурных градусов с утра с легким дождем), сыграл с Плейншером злую шутку (С)
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adeges
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:10
adeges написав: airmax78 написав:
Тут главный вопрос: стоило ли оно 125куе до войны? У меня, конечно, очень субъективный взгляд: мне достаточно одного адреса "Харьковское шоссе" чтобы обнулить ценность этой квартиры для меня. Но я посмотрел - очередная отрыжка Укостроя. Как можно было там купить квартиру за 125 куе (любой площадью и с любым ремонтом) - для меня тайна покрытая мраком.
PS Как можно было купить там что-то за 75куе - для меня не меньшая тайна.
PPS Співчуваю обом: і покупцю в Афінах (уявляю у що він встряг там, якщо в Києві його отоварили УКОстроєм за конський прайс) і покупцю Укостроя за 75 куо співчуваємо ще більше.
Новая стадия принятия: отрицание неудобных фактов. И стоить так не должно было, и сейчас все не то. Похоже, Венский воздух свободы (кстати 5 пасмурных градусов с утра с легким дождем), сыграл с Плейншером злую шутку (С)
Ну, не знаю. Можно упражняться в остроумии, но по факту имеем не введенный в эксплуатацию Укострой, который какому-то лошку всучили за кошмарные 125 куе до войны. Как это произошло - история умалчивает. Как ЭТО удалось продать за 75куе сейчас - для меня тоже большой вопрос. Ну, чего повторяться - все уже написал выше. Вроде все очевидно. Но, если цель проиллюстрировать падение стремительным домкратом - то и это пойдет.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:20
Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.
P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.
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airmax78
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:41
airmax78 написав:
Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.
P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.
Нанять переводчика, юриста или даже стороннего украино- или русскоязычного специалиста по недвиге в Афинах для сопровождения сделки не составляет особого труда.
Это же не покупка магнитиков на раскладке.
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antey1969
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:54
antey1969 написав: airmax78 написав:
Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.
P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.
Нанять переводчика, юриста или даже стороннего украино- или русскоязычного специалиста по недвиге в Афинах для сопровождения сделки не составляет особого труда.
Это же не покупка магнитиков на раскладке.
Ну да, конечно. Ведь и в Киеве ничего не мешало хотя бы открыть Лун или порыться в интернете чтобы понять что такое Г за такие деньги покупать - это преступление. Даже юриста не надо было нанимать. Но нит. Уверен, что в Афинах были наняты и юрист и переводчик и аудитор из Big4.
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airmax78
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Додано: Вів 06 гру, 2022 11:09
airmax78 написав:
Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.
P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.
Ти подумай краше, як з мінімальним збитком продати свою прєлесць.
Тому що вона дешевшає з кожним тижнем.
Як там енергопоїзд на 2 мегавати, для роботи ліфтів - вже скинулись гуртом, орендували чи купили?
Без енергопоїзда ліфти не вдастся запустити, ні бойлерів, ні теплих підлог, ні електроплит. Неїлітно якось.
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Frant
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Додано: Вів 06 гру, 2022 11:30
vitaliian написав:
ни один богатый человек не будет топить за кратный обвал цен.
Frant написав:
Я розумний і не бідний
Потому что падающий шкаф может зацепить и его семью/ бизнес, его клиентов, и ещё Бог весть что. Только поехавший нищеброд может от радости прыгать от предвкушения чужих убытков.
Логика - капец...
"Поскольку при падении стоимости недвиги я автоматически беднею, то ни в коем случае не надо обращать внимание на объективную реальность(только огорчаться от этого), лучше буду сравнивать с ценами на огурцы и колбасу, так приятнее."
Представим чуть по-другому: поскольку я люблю температуру воздуха +25-30, то ну его нафиг смотреть на термометр за окном сегодня, только расстраиваться. Буду лучше считать, что там +27. Сам выйду в шортах и всем друзьям посоветую
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Damien
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