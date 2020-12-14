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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:11
beee написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.
P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.
Нанять переводчика, юриста или даже стороннего украино- или русскоязычного специалиста по недвиге в Афинах для сопровождения сделки не составляет особого труда.
Это же не покупка магнитиков на раскладке.
И водителя с лимузином.
А расходы на брокера, юриста, присяжного переводчика, нотариуса, налог на переход права собственности - это так, ерунда.
Тыщ 10 евро всего-лишь.
Раз тот чел влез кирпичом с гаком в УКО, имея за лет 15 существования Войцеховского как афериста хоть какие то же сведения об этой конторе "Рога и жёпа козла", то он как Флуй за соточку хомяка в поле загонит за горизонт, и в той покупке на ХШ 15а видел профит и невъебенные перспективы роста на шару, а тут пачку выкинуть чисто на ветер(по нашему) и купить в доме помнящем султана Сулеймана метров 40 от силы, да и ещё 146% с горшком и ванной на кухне...
Не верю что это был новострой или даже грекохрущ, ой не верю, хотя в Стамбуле можно было лет 12 назад взять по 1200/метр новострой где то на окраине в часе езды рейковым паровозом до аэропорта Ата Мустафы, но сейчас и в столице ЕС, что то там не договаривают о сделке.
В продажу УКО по штуке за метр сейчас верю.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 06 гру, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 12:16
барабашов написав:
В продажу УКО по штуке за метр сейчас верю.
Если самострой УКО в дупе ХШ продается по 1куе за квадрат и это считается нормальной ценой, то у меня снова начинают чесаться руки написать заявление на Реуса о попытке невооруженного ограбления.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 12:18
airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 12:24
барабашов написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 12:29
airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
7-8 кгрн метр?
Что то маловато
Трибека тогда вроде стояки по 15кгрн покупала
Или это котлованозабор УКОвский по 300 за метр шёл а не готовый дом?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:25
airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
х3 - справедлива ціна для рибальського та інших їлітбудів.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:27
airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:32
барабашов написав: airmax78 написав: барабашов написав:
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
7-8 кгрн метр?
Что то маловато
Трибека тогда вроде стояки по 15кгрн покупала
Или это котлованозабор УКОвский по 300 за метр шёл а не готовый дом?
Готовый в отношении УКО - понятие растяжимое. Ни один их дом нельзя считать готовым, даже если он имеет окна и выглядит типа как готовый. И да, 300 баксов за метр - скорее всего была цена условно "готового".
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