Додано: Вів 06 гру, 2022 12:11

beee написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.



P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги. Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.

Нанять переводчика, юриста или даже стороннего украино- или русскоязычного специалиста по недвиге в Афинах для сопровождения сделки не составляет особого труда.

Это же не покупка магнитиков на раскладке. Нанять переводчика, юриста или даже стороннего украино- или русскоязычного специалиста по недвиге в Афинах для сопровождения сделки не составляет особого труда.Это же не покупка магнитиков на раскладке.

И водителя с лимузином.

А расходы на брокера, юриста, присяжного переводчика, нотариуса, налог на переход права собственности - это так, ерунда.



Тыщ 10 евро всего-лишь. И водителя с лимузином.А расходы на брокера, юриста, присяжного переводчика, нотариуса, налог на переход права собственности - это так, ерунда.Тыщ 10 евро всего-лишь.

Раз тот чел влез кирпичом с гаком в УКО, имея за лет 15 существования Войцеховского как афериста хоть какие то же сведения об этой конторе "Рога и жёпа козла", то он как Флуй за соточку хомяка в поле загонит за горизонт, и в той покупке на ХШ 15а видел профит и невъебенные перспективы роста на шару, а тут пачку выкинуть чисто на ветер(по нашему) и купить в доме помнящем султана Сулеймана метров 40 от силы, да и ещё 146% с горшком и ванной на кухне...Не верю что это был новострой или даже грекохрущ, ой не верю, хотя в Стамбуле можно было лет 12 назад взять по 1200/метр новострой где то на окраине в часе езды рейковым паровозом до аэропорта Ата Мустафы, но сейчас и в столице ЕС, что то там не договаривают о сделке.В продажу УКО по штуке за метр сейчас верю.