|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:11
beee написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Самое забавное, что тот кто вбросил эту душещипательную историю дешевея - благоразумно ретировался без комментариев. Но историю подхватили.
P.S. Я, кстати, в самом деле хотел бы увидеть, что куплено в Афинах за 80К. Судя по способности человека разобраться в предмете даже у себя на родине, где, вроде, все на родном языке/рідній мові, все понятно и все подводные камни несложно обнаружить - представляю в какую халэпу он мог вляпаться в Афинах, где ничего не понятно и ушлых риелтеров не меньше чем в Киеве. Тут у меня чисто спортивный интерес - загонялы из ОП КАНа. Не, Саги.
Нанять переводчика, юриста или даже стороннего украино- или русскоязычного специалиста по недвиге в Афинах для сопровождения сделки не составляет особого труда.
Это же не покупка магнитиков на раскладке.
И водителя с лимузином.
А расходы на брокера, юриста, присяжного переводчика, нотариуса, налог на переход права собственности - это так, ерунда.
Тыщ 10 евро всего-лишь.
Раз тот чел влез кирпичом с гаком в УКО, имея за лет 15 существования Войцеховского как афериста хоть какие то же сведения об этой конторе "Рога и жёпа козла", то он как Флуй за соточку хомяка в поле загонит за горизонт, и в той покупке на ХШ 15а видел профит и невъебенные перспективы роста на шару, а тут пачку выкинуть чисто на ветер(по нашему) и купить в доме помнящем султана Сулеймана метров 40 от силы, да и ещё 146% с горшком и ванной на кухне...
Не верю что это был новострой или даже грекохрущ, ой не верю, хотя в Стамбуле можно было лет 12 назад взять по 1200/метр новострой где то на окраине в часе езды рейковым паровозом до аэропорта Ата Мустафы, но сейчас и в столице ЕС, что то там не договаривают о сделке.
В продажу УКО по штуке за метр сейчас верю.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 06 гру, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:16
барабашов написав:
В продажу УКО по штуке за метр сейчас верю.
Если самострой УКО в дупе ХШ продается по 1куе за квадрат и это считается нормальной ценой, то у меня снова начинают чесаться руки написать заявление на Реуса о попытке невооруженного ограбления.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41402
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:18
airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:24
барабашов написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41402
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 12:29
airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
7-8 кгрн метр?
Что то маловато
Трибека тогда вроде стояки по 15кгрн покупала
Или это котлованозабор УКОвский по 300 за метр шёл а не готовый дом?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 13:27
airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23087
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 13:32
барабашов написав: airmax78 написав: барабашов написав:
А почём был тогда в среднем метр УКОстроя с отоплением от котла на мазуте и с подключением муравейника где ВСЁ на электрике по временной схеме по промтарифу(и кабелем что выдерживал только включение кондёров от
силы)?
Баксов 300 от силы.
7-8 кгрн метр?
Что то маловато
Трибека тогда вроде стояки по 15кгрн покупала
Или это котлованозабор УКОвский по 300 за метр шёл а не готовый дом?
Готовый в отношении УКО - понятие растяжимое. Ни один их дом нельзя считать готовым, даже если он имеет окна и выглядит типа как готовый. И да, 300 баксов за метр - скорее всего была цена условно "готового".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41402
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 13:43
Frant написав:
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
2020 ковід забули. Коли ціни впали догори.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9249
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 13:53
Vlad442 написав: Frant написав:
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
2020 ковід забули. Коли ціни впали догори.
В 2021 ціни Кржн й близько не піднялись до рівня 2008 року. Навіть без врахування інфляції долара за 13 років.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23087
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 14:31
Frant вам уже говорили до 2008 на РН был пузырь. Гостинки шли по 100куе, что утирало нос некоторым соседям.
Понимаю у вас диагноз, все такое, сложно запомнить, запишите на видном месте. И не сравнивайте больше ни один год с 2008. Это так же корректно, как сравнивать молодость и старость.
Вы сейчас видите пузырь? Если да, значит это ваш личный (мочевой) грустно висит.
А на РН пузыря нет. Кратное падение невозможно, кроме того что было переоценено и до войны тоже не сильно продавалось. Может долгострои те что никогда не достроят, упадут до 500, вот счастье. Бегите покупайте сразу пару.
Продавцы ликвидной недвижимости просто отложат продажу, если долго не будет покупателя. Недвижимость в Киеве и так самая дешёвая из всех европейских столиц. Знакомый ещё до войны продал трёшку на венике и купил сыночку конуру во Вроцлаве, город который на секунду даже не столица.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 06 гру, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15394
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23396
|14673679
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943489
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4915
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|