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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10474104751047610477

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:43

Зараз війна.
Тому ціни на ковбасу, теплі колготи і синтетичні шуби - будуть рости.
На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля.

Цей процес вже йде, і повним ходом.
Його не бачать лише сліпі і упороті.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:55

  Tessa написав:
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.


Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:56

  Олежан написав:
  Tessa написав:
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.


Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:

Батальон "Монако" інвештує?

А можна посилання на сайт з цими цінами? Чи не видумка?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:09

  Frant написав:
  Олежан написав:
  Tessa написав:
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.


Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:

Батальон "Монако" інвештує?

А можна посилання на сайт з цими цінами? Чи не видумка?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/premium ... OhufM.html
2700 долл
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:12

  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:17

  vitaliian написав:
  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.

А Вы сколько квартир купили с начала войны?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:24

  vitaliian написав:
  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.


Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей.

А вот колбасу можно заменить только колбасой. В аренду колбасу не возьмешь. Поэтому дорожай.

Ну и конечно немного разный размер затрат. Если колбаса подоражает на 50%, то это значит +1500-2000 грн в месяц для средней колбасы. А вот 50% от самой гунявой квартиры - это тысяч 15-20, долларов, и сразу. Есть небольшая разница.

И да, стоимость недвижимости по определению не является частью инфляции, туда считают аренду.
adeges
 
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