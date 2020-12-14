Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.
Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей.
А вот колбасу можно заменить только колбасой. В аренду колбасу не возьмешь. Поэтому дорожай.
Ну и конечно немного разный размер затрат. Если колбаса подоражает на 50%, то это значит +1500-2000 грн в месяц для средней колбасы. А вот 50% от самой гунявой квартиры - это тысяч 15-20, долларов, и сразу. Есть небольшая разница.
И да, стоимость недвижимости по определению не является частью инфляции, туда считают аренду.