Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.
Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей.
А вот колбасу можно заменить только колбасой. В аренду колбасу не возьмешь. Поэтому дорожай.
Ну и конечно немного разный размер затрат. Если колбаса подоражает на 50%, то это значит +1500-2000 грн в месяц для средней колбасы. А вот 50% от самой гунявой квартиры - это тысяч 15-20, долларов, и сразу. Есть небольшая разница.
И да, стоимость недвижимости по определению не является частью инфляции, туда считают аренду.
Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.
Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей.
А вот колбасу можно заменить только колбасой. В аренду колбасу не возьмешь. Поэтому дорожай.
Ну и конечно немного разный размер затрат. Если колбаса подоражает на 50%, то это значит +1500-2000 грн в месяц для средней колбасы. А вот 50% от самой гунявой квартиры - это тысяч 15-20, долларов, и сразу. Есть небольшая разница.
И да, стоимость недвижимости по определению не является частью инфляции, туда считают аренду.
Не вижу товара-субститута для скрытых плинтусов в центре города. Арендовать скрытые плинтуса врядли получится. Остается только покупка. Предложение крайне ограниченное. Картель продавцов скрытых плинтусов. У цены и спроса отсутствует элластичность. Тейк ит ор лив ит, что в переводе означает: бери это или живи с этим.
А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.
Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.
Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.
Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.
Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.
У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.