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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10475104761047710478>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:55

  Tessa написав:
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.


Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:56

  Олежан написав:
  Tessa написав:
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.


Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:

Батальон "Монако" інвештує?

А можна посилання на сайт з цими цінами? Чи не видумка?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:09

  Frant написав:
  Олежан написав:
  Tessa написав:
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.


Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:

Батальон "Монако" інвештує?

А можна посилання на сайт з цими цінами? Чи не видумка?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/premium ... OhufM.html
2700 долл
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:12

  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:17

  vitaliian написав:
  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.

А Вы сколько квартир купили с начала войны?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:24

  vitaliian написав:
  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.


Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей.

А вот колбасу можно заменить только колбасой. В аренду колбасу не возьмешь. Поэтому дорожай.

Ну и конечно немного разный размер затрат. Если колбаса подоражает на 50%, то это значит +1500-2000 грн в месяц для средней колбасы. А вот 50% от самой гунявой квартиры - это тысяч 15-20, долларов, и сразу. Есть небольшая разница.

И да, стоимость недвижимости по определению не является частью инфляции, туда считают аренду.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:56

  adeges написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:На нерухомість - падати, тому що нерухомість купляється з заощаджень. Заощадження в час війни - зменшуються до нуля
и жить будут завернувшись в колбасу. Сейчас же война. Квартиры не нужны, я правильно понял? Поэтому дешевей. А колбаса нужна, поэтому дорожай.


Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей.

А вот колбасу можно заменить только колбасой. В аренду колбасу не возьмешь. Поэтому дорожай.

Ну и конечно немного разный размер затрат. Если колбаса подоражает на 50%, то это значит +1500-2000 грн в месяц для средней колбасы. А вот 50% от самой гунявой квартиры - это тысяч 15-20, долларов, и сразу. Есть небольшая разница.

И да, стоимость недвижимости по определению не является частью инфляции, туда считают аренду.

Не вижу товара-субститута для скрытых плинтусов в центре города. Арендовать скрытые плинтуса врядли получится. Остается только покупка. Предложение крайне ограниченное. Картель продавцов скрытых плинтусов. У цены и спроса отсутствует элластичность. Тейк ит ор лив ит, что в переводе означает: бери это или живи с этим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:15

У аналітиків із RIА.dim навіть щось виросло ))

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-novo ... nfohrafika
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:20

  roberto dark написав:https://news.finance.ua/ua/ciny-na-novobudovy-rostut-skil-ky-koshtuye-odnokimnatna-kvartyra-v-riznyh-rehionah-infohrafika

На ріст ми все ж таки чекаємо папізже, але є варіанти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:21

  adeges написав:Есть такое понятие - товары субституты. Так вот домовладению по потребительским качествам есть отличная замена - аренда. Поэтому дешевей
угу вот яхта подешевела, а чего почти квартира
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yahta-s ... Pa1NN.html

А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.

Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.

Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.

Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.

Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.

У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.
vitaliian
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