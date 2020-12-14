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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 18:41
Frant написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
2008й - маст хэв
2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло
2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 18:50
барабашов написав: Frant написав: airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
2008й - маст хэв
2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло
2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?
Ситуація простіша.
На жаль, Ви не читали форум в 2013-2014. Був такий Біг539, він виклав основи, суть.
Так от.
Новобудів буде зовсім мало. Для багатих людей.
Решта - будуть жити у "вторинці".
Транспорт подорожчає, парковки стануть платним, народ з прикиєвських єпенів знову поїде жити в Київ.
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