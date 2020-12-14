RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10475104761047710478

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:41

  Frant написав:
  airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.

2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?

2008й - маст хэв
2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло
2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?
барабашов
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:50

  барабашов написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.

2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?

2008й - маст хэв
2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло
2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?

Ситуація простіша.
На жаль, Ви не читали форум в 2013-2014. Був такий Біг539, він виклав основи, суть.

Так от.
Новобудів буде зовсім мало. Для багатих людей.
Решта - будуть жити у "вторинці".

Транспорт подорожчає, парковки стануть платним, народ з прикиєвських єпенів знову поїде жити в Київ.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23087
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10475104761047710478
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14678535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.