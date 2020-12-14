Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій! P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
2008й - маст хэв 2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло 2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?
airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій! P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?
2008й - маст хэв 2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло 2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?
Ситуація простіша. На жаль, Ви не читали форум в 2013-2014. Був такий Біг539, він виклав основи, суть.
Так от. Новобудів буде зовсім мало. Для багатих людей. Решта - будуть жити у "вторинці".
Транспорт подорожчає, парковки стануть платним, народ з прикиєвських єпенів знову поїде жити в Київ.
vitaliian написав:Frant вам уже говорили до 2008 на РН был пузырь. Гостинки шли по 100куе, что утирало нос некоторым соседям.
Понимаю у вас диагноз, все такое, сложно запомнить, запишите на видном месте. И не сравнивайте больше ни один год с 2008. Это так же корректно, как сравнивать молодость и старость.
Вы сейчас видите пузырь? Если да, значит это ваш личный (мочевой) грустно висит.
А на РН пузыря нет. Кратное падение невозможно, кроме того что было переоценено и до войны тоже не сильно продавалось. Может долгострои те что никогда не достроят, упадут до 500, вот счастье. Бегите покупайте сразу пару.
Продавцы ликвидной недвижимости просто отложат продажу, если долго не будет покупателя. Недвижимость в Киеве и так самая дешёвая из всех европейских столиц. Знакомый ещё до войны продал трёшку на венике и купил сыночку конуру во Вроцлаве, город который на секунду даже не столица.
Я как то не верю в то, что не под бизнес(то есть не первый этаж на проходняке) в "Печёрске/Подоле/ХЗгде ходят люди с деньгами", а в спальнике для себя любимого гнездышко под ремонт, что то покупалось за овер 3-4куе/метр с обоссанным подъездом довеском и метражом как бункер Муха Если помещение могло тогда при Юще приносить около тыщи в месяц как бизнес-территория, то его могли и за 150 купить, кто сколько намутил/напилил и куда рога всунуть решил - неизвестно Есть прецедент в моей вотчине(на проспекте Карла Маркса - Горького перекрёстке) - люди заработали именно несколько лямов за период 98-04г.г. и после попыток расширить бизнес на столицу влезли в коммерцию при Юще уже по десятке за метр, но они деньги на моменте не считали, на рост думаю не рассчитывали, просто некуда было чемодан занести с гарантией возврата, но пролетели мало и даже сейчас у них хорошие и стабильные арендаторы.
Frant Бига помню по более позднему периоду То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20. Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 06 гру, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.