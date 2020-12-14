RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10476104771047810479>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:41

  Frant написав:
  airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.

2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?

2008й - маст хэв
2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло
2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?
барабашов
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:50

  барабашов написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.

2008 - обвал в 1,5 рази, 2014 - ще один обвал в 2 рази, 2022 - обвал на скільки? В 1,5 чи 2 чи 3 рази?

2008й - маст хэв
2014й - точнее как вы сами писали - период до 2018го - от 13го года упало, потом на 30% отросло
2022й-.... - что упадёт нет сомнения, вот только будут ли новострои при нынешних ценах на стройматериалы и дефиците рук не из жёпы(вопрос финансирования пирамиды продаж опустим, как и Ламбы Урсусы новых Микитасей) конкурентами хотелок по цене продавцам вторички? И будут ли бескорыстные друзья добрейшего Реуса(Чауса-Зварыча) за какие то 25% годовых делать ремонт и покупать первичку за свои!!! кирпичи и каклеты, чтоб было что покупану в сегменте "Беверли Хиллз с энергопоездом" выбрать под свой тощий от падения ВВП вдвое и девала в ХЗскокораз кошелёк?

Ситуація простіша.
На жаль, Ви не читали форум в 2013-2014. Був такий Біг539, він виклав основи, суть.

Так от.
Новобудів буде зовсім мало. Для багатих людей.
Решта - будуть жити у "вторинці".

Транспорт подорожчає, парковки стануть платним, народ з прикиєвських єпенів знову поїде жити в Київ.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23088
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:00

  vitaliian написав:Frant вам уже говорили до 2008 на РН был пузырь. Гостинки шли по 100куе, что утирало нос некоторым соседям.

Понимаю у вас диагноз, все такое, сложно запомнить, запишите на видном месте. И не сравнивайте больше ни один год с 2008. Это так же корректно, как сравнивать молодость и старость.

Вы сейчас видите пузырь? Если да, значит это ваш личный (мочевой) грустно висит.

А на РН пузыря нет. Кратное падение невозможно, кроме того что было переоценено и до войны тоже не сильно продавалось. Может долгострои те что никогда не достроят, упадут до 500, вот счастье. Бегите покупайте сразу пару.

Продавцы ликвидной недвижимости просто отложат продажу, если долго не будет покупателя. Недвижимость в Киеве и так самая дешёвая из всех европейских столиц. Знакомый ещё до войны продал трёшку на венике и купил сыночку конуру во Вроцлаве, город который на секунду даже не столица.

Я как то не верю в то, что не под бизнес(то есть не первый этаж на проходняке) в "Печёрске/Подоле/ХЗгде ходят люди с деньгами", а в спальнике для себя любимого гнездышко под ремонт, что то покупалось за овер 3-4куе/метр с обоссанным подъездом довеском и метражом как бункер Муха
Если помещение могло тогда при Юще приносить около тыщи в месяц как бизнес-территория, то его могли и за 150 купить, кто сколько намутил/напилил и куда рога всунуть решил - неизвестно
Есть прецедент в моей вотчине(на проспекте Карла Маркса - Горького перекрёстке) - люди заработали именно несколько лямов за период 98-04г.г. и после попыток расширить бизнес на столицу влезли в коммерцию при Юще уже по десятке за метр, но они деньги на моменте не считали, на рост думаю не рассчитывали, просто некуда было чемодан занести с гарантией возврата, но пролетели мало и даже сейчас у них хорошие и стабильные арендаторы.
барабашов
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:15

Frant
Бига помню по более позднему периоду
То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал
Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.
Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 06 гру, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:15

  барабашов написав:в спальнике для себя любимого гнездышко под ремонт, что то покупалось за овер 3-4куе/метр
я тогда не был игроком этого рынка, свою первую квартиру я купил в 2011. Но говорят что на одной квартире тогда умудрялось много рыл заработать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15405
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:18

  airmax78 написав:Не вижу товара-субститута для скрытых плинтусов в центре города
вот фото этого субститута. Арендаторы дерутся когда видят такое.

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15405
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:25

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Не вижу товара-субститута для скрытых плинтусов в центре города
вот фото этого субститута. Арендаторы дерутся когда видят такое.

Зображення

Еще бы чуть правее и барашек бы упирался в стену при попытке его повернуть. Есть же правило: смеситель ставить по центру ванны. И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
airmax78
 
Повідомлень: 41407
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:32

  airmax78 написав:И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
чтобы подчеркнуть брутальность медной расшивки
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15405
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:54

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
чтобы подчеркнуть брутальность медной расшивки

ИМХО смахивает на антураж из ужастиков😼
Bolt
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:01

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
чтобы подчеркнуть брутальность медной расшивки

И подрезку такую делать нельзя - подрезка должна быть больше половины плитки по ширине. Короче, плиточнику и сантехнику - неуд. Все переделать. Это я еще не видел стыкм ванной и стен.
airmax78
 
Повідомлень: 41407
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10476104771047810479>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик, beee і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14680850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1463)
06.12.2022 20:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.