Додано: Вів 06 гру, 2022 19:00

vitaliian написав: Frant вам уже говорили до 2008 на РН был пузырь. Гостинки шли по 100куе, что утирало нос некоторым соседям.



Понимаю у вас диагноз, все такое, сложно запомнить, запишите на видном месте. И не сравнивайте больше ни один год с 2008. Это так же корректно, как сравнивать молодость и старость.



Вы сейчас видите пузырь? Если да, значит это ваш личный (мочевой) грустно висит.



А на РН пузыря нет. Кратное падение невозможно, кроме того что было переоценено и до войны тоже не сильно продавалось. Может долгострои те что никогда не достроят, упадут до 500, вот счастье. Бегите покупайте сразу пару.



Продавцы ликвидной недвижимости просто отложат продажу, если долго не будет покупателя. Недвижимость в Киеве и так самая дешёвая из всех европейских столиц. Знакомый ещё до войны продал трёшку на венике и купил сыночку конуру во Вроцлаве, город который на секунду даже не столица. вам уже говорили до 2008 на РН был пузырь. Гостинки шли по 100куе, что утирало нос некоторым соседям.Понимаю у вас диагноз, все такое, сложно запомнить, запишите на видном месте. И не сравнивайте больше ни один год с 2008. Это так же корректно, как сравнивать молодость и старость.Вы сейчас видите пузырь? Если да, значит это ваш личный (мочевой) грустно висит.А на РН пузыря нет. Кратное падение невозможно, кроме того что было переоценено и до войны тоже не сильно продавалось. Может долгострои те что никогда не достроят, упадут до 500, вот счастье. Бегите покупайте сразу пару.Продавцы ликвидной недвижимости просто отложат продажу, если долго не будет покупателя. Недвижимость в Киеве и так самая дешёвая из всех европейских столиц. Знакомый ещё до войны продал трёшку на венике и купил сыночку конуру во Вроцлаве, город который на секунду даже не столица.

Я как то не верю в то, что не под бизнес(то есть не первый этаж на проходняке) в "Печёрске/Подоле/ХЗгде ходят люди с деньгами", а в спальнике для себя любимого гнездышко под ремонт, что то покупалось за овер 3-4куе/метр с обоссанным подъездом довеском и метражом как бункер МухаЕсли помещение могло тогда при Юще приносить около тыщи в месяц как бизнес-территория, то его могли и за 150 купить, кто сколько намутил/напилил и куда рога всунуть решил - неизвестноЕсть прецедент в моей вотчине(на проспекте Карла Маркса - Горького перекрёстке) - люди заработали именно несколько лямов за период 98-04г.г. и после попыток расширить бизнес на столицу влезли в коммерцию при Юще уже по десятке за метр, но они деньги на моменте не считали, на рост думаю не рассчитывали, просто некуда было чемодан занести с гарантией возврата, но пролетели мало и даже сейчас у них хорошие и стабильные арендаторы.