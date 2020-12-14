|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:02
Bolt написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
чтобы подчеркнуть брутальность медной расшивки
ИМХО смахивает на антураж из ужастиков😼
Ну, такое, на любителя. Но если уже делать - то делать качественно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41407
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:13
vitaliian написав:
А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.
Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.
Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.
Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.
Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.
У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.
Без роботи та без грошей але у власнiй квартирі - логiка вiдсутня напроч.
Тому що треба брати грошi та іхати в локацiю де є робота.
Якщо таких локацiй нема зовсiм - то треба проситись до мами пожити, брати калькулятор, дiлити залишок грошей на свiй прожитковий мiнiмум та використовувати отриманий час для змiни квалiфiкацii або пошуку локацii де є робота.
А не то що ви тут пишете.
I це ще не враховуючи, що куплене житло може опинитись в умовах окупацii, оточення, або гуманiтарноi кризи, з якої потрібно вибиратися, а для цього surprise! потрiбнi грошi.
Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону.
-
little_wanderer
-
-
- Повідомлень: 802
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:27
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:30
барабашов написав:Frant
Бига помню по более позднему периоду
То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал
Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.
Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить
Інше.
При малому попиті - ніхто не буде клепати пачками новодуби. Вистачить "вторинки".
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23089
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:32
little_wanderer написав: vitaliian написав:
А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.
Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.
Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.
Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.
Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.
У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.
Без роботи та без грошей але у власнiй квартирі - логiка вiдсутня напроч.
Тому що треба брати грошi та іхати в локацiю де є робота.
Якщо таких локацiй нема зовсiм - то треба проситись до мами пожити, брати калькулятор, дiлити залишок грошей на свiй прожитковий мiнiмум та використовувати отриманий час для змiни квалiфiкацii або пошуку локацii де є робота.
А не то що ви тут пишете.
I це ще не враховуючи, що куплене житло може опинитись в умовах окупацii, оточення, або гуманiтарноi кризи, з якої потрібно вибиратися, а для цього surprise! потрiбнi грошi.
Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону.
Дехто вважає, що важкі часи краще пережити, маючи запас ковбаси і теплих колготок, тому що вони швидко дорожчають. Швидше, ніж житло, яке дорожчає з негативною швидкістю
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23089
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2437 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23396
|14680871
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943500
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4917
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|