vitaliian написав:

А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.