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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:02
Bolt написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
чтобы подчеркнуть брутальность медной расшивки
ИМХО смахивает на антураж из ужастиков😼
Ну, такое, на любителя. Но если уже делать - то делать качественно.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:13
vitaliian написав:
А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.
Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.
Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.
Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.
Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.
У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.
Без роботи та без грошей але у власнiй квартирі - логiка вiдсутня напроч.
Тому що треба брати грошi та іхати в локацiю де є робота.
Якщо таких локацiй нема зовсiм - то треба проситись до мами пожити, брати калькулятор, дiлити залишок грошей на свiй прожитковий мiнiмум та використовувати отриманий час для змiни квалiфiкацii або пошуку локацii де є робота.
А не то що ви тут пишете.
I це ще не враховуючи, що куплене житло може опинитись в умовах окупацii, оточення, або гуманiтарноi кризи, з якої потрібно вибиратися, а для цього surprise! потрiбнi грошi.
Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону.
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little_wanderer
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:27
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
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beee
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:30
барабашов написав:Frant
Бига помню по более позднему периоду
То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал
Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.
Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить
Інше.
При малому попиті - ніхто не буде клепати пачками новодуби. Вистачить "вторинки".
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:32
little_wanderer написав: vitaliian написав:
А если серьезно писал ранее, кажется вчера, и пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.
Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.
Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.
Не очень ваши субституты натягиваются на его ситуацию.
Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.
У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.
Без роботи та без грошей але у власнiй квартирі - логiка вiдсутня напроч.
Тому що треба брати грошi та іхати в локацiю де є робота.
Якщо таких локацiй нема зовсiм - то треба проситись до мами пожити, брати калькулятор, дiлити залишок грошей на свiй прожитковий мiнiмум та використовувати отриманий час для змiни квалiфiкацii або пошуку локацii де є робота.
А не то що ви тут пишете.
I це ще не враховуючи, що куплене житло може опинитись в умовах окупацii, оточення, або гуманiтарноi кризи, з якої потрібно вибиратися, а для цього surprise! потрiбнi грошi.
Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону.
Дехто вважає, що важкі часи краще пережити, маючи запас ковбаси і теплих колготок, тому що вони швидко дорожчають. Швидше, ніж житло, яке дорожчає з негативною швидкістю
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:37
beee написав:
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
Якщо голiвудський фiльм про логiку українцiв, то може i так.
А американцi власне все життя мотаються з штата в штат в пошуках жирнiшої роботи, бо в них достойна робота не обежена столицею як в Українi.
В США налог на власне житло - 2% в рiк вiд вартостi, ремонтнi роботи коштують дуже дорого, володiти житлом - сумнiвна перевага, мае сенс якщо не на останнi грошi.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Вів 06 гру, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:39
Bolt написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
И зачем делать швы по 5+ мм шириной?
чтобы подчеркнуть брутальность медной расшивки
ИМХО смахивает на антураж из ужастиков😼
Какая жизнь такие тренды
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:40
после войны должен быть рост. на это указывает конвульсивная истерия с мантрами - ещё 100 листов этих заклинаний и я, клянусь, сам ей поддамся.
осторожно, от частоты повторяющихся зомбирований может подташнивать
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:46
little_wanderer написав: beee написав:
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
Якщо голiвудський фiльм про логiку українцiв, то може i так.
А американцi власне все життя мотаються з штата в штат в пошуках жирнiшої роботи, бо в них достойна робота не обежена столицею як в Українi.
В США налог на власне житло - 2% в рiк вiд вартостi, ремонтнi роботи коштують дуже дорого, володiти житлом - сумнiвна перевага, мае сенс якщо не на останнi грошi.
"Любой дурак знает, что нужно делать: покупаешь дом, неубиваемую японскую тачку...это твоя крепость одиночества, с которой ты до конца жизни попадаешь на уровень: "Пошёл ты" " (с из голливудского фильма, США реж Руперт Уайатт)
любой дурак знает, кстати - там там сказано
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:51
beee написав: little_wanderer написав: beee написав:
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
Якщо голiвудський фiльм про логiку українцiв, то може i так.
А американцi власне все життя мотаються з штата в штат в пошуках жирнiшої роботи, бо в них достойна робота не обежена столицею як в Українi.
В США налог на власне житло - 2% в рiк вiд вартостi, ремонтнi роботи коштують дуже дорого, володiти житлом - сумнiвна перевага, мае сенс якщо не на останнi грошi.
"Любой дурак знает, что нужно делать: покупаешь дом, неубиваемую японскую тачку...это твоя крепость одиночества, с которой ты до конца жизни попадаешь на уровень: "Пошёл ты" " (с из голливудского фильма)
любой дурак знает, кстати - там там сказано
Про то шо я дурак я i так знаю, дякую.
Найбiльшою дурiстю в мене було купити житло в Українi i планувати там жити на рiвнi "Пошёл ты" до кiнця життя.
Спочатку воно стало замалим для родини, а потiм взагалi непридатним для життя.
А зараз я вже взагалi в квартирi в мурашнику жити не хочу.
I це навiть 10 рокiв не пройшло.
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