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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 21:07
beee написав: little_wanderer написав: beee написав:
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
Якщо голiвудський фiльм про логiку українцiв, то може i так.
А американцi власне все життя мотаються з штата в штат в пошуках жирнiшої роботи, бо в них достойна робота не обежена столицею як в Українi.
В США налог на власне житло - 2% в рiк вiд вартостi, ремонтнi роботи коштують дуже дорого, володiти житлом - сумнiвна перевага, мае сенс якщо не на останнi грошi.
"Любой дурак знает, что нужно делать: покупаешь дом, неубиваемую японскую тачку...это твоя крепость одиночества, с которой ты до конца жизни попадаешь на уровень: "Пошёл ты" " (с из голливудского фильма)
любой дурак знает, кстати - там там сказано
Про то шо я дурак я i так знаю, дякую.
Найбiльшою дурiстю в мене було купити житло в Українi i планувати там жити на рiвнi "Пошёл ты" до кiнця життя.
Спочатку воно стало замалим для родини, а потiм взагалi непридатним для життя
замале житло - не вказує ніяк на дурість. це звичайна подія, коли збільшується сім'я.
жилищные условия можно и нужно улучшать и делать это нужно вовремя.
я бы хотел посмотреть, насколько легко арендовать квартиру с двумя детьми и, например, кошкой.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:10
beee написав:
уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё
.
мне даже лень писать, почему.
но на профильном форуме, оказывается, это загадка
Именно в киеве по ценами минус 10% от самого жирного 2021 года в 25-этажных общажках типа севена?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:10
Frant написав: beee написав:
после войны должен быть рост. на это указывает конвульсивная истерия с мантрами - ещё 100 листов этих заклинаний и я, клянусь, сам ей поддамся.
осторожно, от частоты повторяющихся зомбирований может подташнивать
Ха, ха, ха!
Зростання буде.
Потім, через пару років.
А поки що цінам Кржн - падати, падати і ще раз падати.
Спартсмєн, хвізик-теоретиг і ріелтор на півставки, приїжджай з Польщі в Київ на пару тижнів. Походиш пішки на 21-й поверх, посидиш по півдня без електрики, побачиш напівпорожні полиці магазинів.
Власною шкурою і дупою відчуєш, куди рухається ціновий тренд київської нерухомості.
спасибо за комплимент. в принципе, спортсмен, физик-теоретик необидно, а даже наоборот. жаль, для девок это не показатель, но щас не об этом.
шановний, я в Києві вже неділі дві і ходжу пішки.
електрика вже більш менш за графіком, а 12 грудня буде встановлено дизель електростанцію.
на яр граді три електростанції
ходжу по магазинам. магазини повні.
доречі, на відміну від польских, де ходиш як по складу, у нас сільпо в рівер молі або в щасливому - с очень достойный дизайном
Востаннє редагувалось beee
в Вів 06 гру, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:15
Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Вів 06 гру, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:24
little_wanderer написав:
Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)
Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:33
BIGor написав: little_wanderer написав:
Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)
Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости
И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.
Или учитесь правильно инвестировать
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:30
Frant написав:
Ріелтор не може без реклами.
Які три електростанції в одному ЖК?
Напиши краще, що купили 2-мегаватний енергопоїзд, а перед тим - проклали залізну дорогу аж до ЖК. Або придумав би, що мешканці ЖК купили нову сучасну установку холодного термоядерного синтезу і отримують звідти вдосталь енергії.
Чи анігілюють позітрони з електронами у берилієвому відзеркалювачі. Ти ж хвізик-теоретиг, неначе, а не звичайний ріелтор???
Франт нам не потрібні рейки для 2-мегаватного енергопотяга - в нас метрополітен недалеко від фундамента пролягає - звідти протягнули і проблема вирішена.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:33
Grand Touring написав:
Запасайтесь лекарствами, наверное будет эпидемия ОРВИ
В Києві масочний режим в ОТ ще працює? Тут з цим дуже жорстко. Поліціянти тих хто без масок заходить в метро бьють гумовими кийками.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:39
Frant написав: барабашов написав:Frant
Бига помню по более позднему периоду
То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал
Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.
Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить
Інше.
При малому попиті - ніхто не буде клепати пачками новодуби. Вистачить "вторинки".
В текущей ситуации когда выехало под 10млн - возможно
Но жилой фонд у нас капитально не ремонтируется ни за чей счёт, разве что общагу какую в малосемейку переделывают из-за лучшей локации и уже имеющейся этой общаги у ведомства, а стареет и разрушается от ветхости и некоторых неправильных инженерных решений он стремительно, по крайней мере у нас в Новокодацком районе Днепра очень много не только довоенных домов с деревянными перекрытиями, но и дореволюционных, как с этим в Киеве обстоит дело - не знаю. И мало какая сталинка 25-40годов вся в трещинах простоит ещё лет хотя бы 25-30. Так что строить будут при любых раскладах, но конечно не как в последнее время и не там возможно, где завалятся эти памятники архитектуры.
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