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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10478104791048010481

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 00:02

  airmax78 написав:Поліціянти тих хто без масок заходить в метро бьють гумовими кийками.
вам досталось не за маску, а за кипу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 00:49

  Proofy написав:
  Олежан написав:еще бороздю олх
аренда 1к в марике - от 9000

Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.
Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.

В стране официально правительство заложило в бюджет 2023 всего 28 млн населения на подконтрольных территориях.
Сегодня в Киеве может и нет света по 3-4 часа, так это потому что в Чернигове он есть всего 3-4 часа. Люди не дураки и уже начинают о чем то подозревать. Бизнес не может работать. Предприятие запустило станки точить детали, а им бац и вырубили свет до утра. Дорогостоящие заготовки похерились.
С такими темпами, економика долго не протянет, бизнес начнет сворачиваться пока зима не закончится. Работать нельзя стабильно.
Кафе началась гулянка, гостей 30 человек, потух свет, генератор запустили, а он всю светомузыку со звуковой апраратурой не тянет, кухню не тянет, уже поддатые гости начинают высказывать возмущения, дело до мордобоя доходит, полиция приезжает. Цирк на дроти творится.

Поэтому экономика будет пикировать.

Путин на 3 года вперёд заложил в бюджет на оборону 1/3 расходов. Ничего хорошего, война на истощение. Рынок недвиги? Да он в опе будет,скоро маржин колы на нем пойдут, и начнутся квартирки выстреливаться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 01:18

  Zebra написав:В стране официально правительство заложило в бюджет 2023 всего 28 млн населения на подконтрольных территориях.
Сегодня в Киеве может и нет света по 3-4 часа, так это потому что в Чернигове он есть всего 3-4 часа. Люди не дураки и уже начинают о чем то подозревать. Бизнес не может работать. Предприятие запустило станки точить детали, а им бац и вырубили свет до утра. Дорогостоящие заготовки похерились.
С такими темпами, економика долго не протянет, бизнес начнет сворачиваться пока зима не закончится. Работать нельзя стабильно.
Кафе началась гулянка, гостей 30 человек, потух свет, генератор запустили, а он всю светомузыку со звуковой апраратурой не тянет, кухню не тянет, уже поддатые гости начинают высказывать возмущения, дело до мордобоя доходит, полиция приезжает. Цирк на дроти творится.

Поэтому экономика будет пикировать.

Путин на 3 года вперёд заложил в бюджет на оборону 1/3 расходов. Ничего хорошего, война на истощение. Рынок недвиги? Да он в опе будет,скоро маржин колы на нем пойдут, и начнутся квартирки выстреливаться.

Какие маржинколы на рынке где отсутствует ипотека?!
Хорош на хло и его всемогущество камлать. Ну стыдно, чесслово. Он на 3 года вперде что-то закладывает... откуда он знает что у него через год в том бюджете будет? Он уже 3 дня на взятие Киева закладывал.
PS Черниговским предпринимателям объясните соотношение между мощностью генератора и подключаемых к нему потребителей и не будет у вас мордобоя в столовых.
airmax78
 
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