Додано: Сер 07 гру, 2022 00:49

Proofy написав: Олежан написав: еще бороздю олх

аренда 1к в марике - от 9000 еще бороздю олхаренда 1к в марике - от 9000

Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.

Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены. Что-то здесь не логично. Общаюсь с людьми из разных городов. Например, Харьков 3-4 тыс в очередь стоят арендодатели.Харьков, Чернигов, купить недвигу в новострое с ремонтом - ремонт в подарок от довоенной цены.

В стране официально правительство заложило в бюджет 2023 всего 28 млн населения на подконтрольных территориях.Сегодня в Киеве может и нет света по 3-4 часа, так это потому что в Чернигове он есть всего 3-4 часа. Люди не дураки и уже начинают о чем то подозревать. Бизнес не может работать. Предприятие запустило станки точить детали, а им бац и вырубили свет до утра. Дорогостоящие заготовки похерились.С такими темпами, економика долго не протянет, бизнес начнет сворачиваться пока зима не закончится. Работать нельзя стабильно.Кафе началась гулянка, гостей 30 человек, потух свет, генератор запустили, а он всю светомузыку со звуковой апраратурой не тянет, кухню не тянет, уже поддатые гости начинают высказывать возмущения, дело до мордобоя доходит, полиция приезжает. Цирк на дроти творится.Поэтому экономика будет пикировать.Путин на 3 года вперёд заложил в бюджет на оборону 1/3 расходов. Ничего хорошего, война на истощение. Рынок недвиги? Да он в опе будет,скоро маржин колы на нем пойдут, и начнутся квартирки выстреливаться.