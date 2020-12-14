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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10478104791048010481

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 00:02

  airmax78 написав:Поліціянти тих хто без масок заходить в метро бьють гумовими кийками.
вам досталось не за маску, а за кипу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 06:17

  airmax78 написав:До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.

Все что в отключаемых домах - лайно.
ЛОХОМопы в 25 этажках с электроплитами и насосами воду и отопление - лайно в кубе.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 07:02

  BIGor написав:
  beee написав:
  BIGor написав:Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.

ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости

И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.

Или учитесь правильно инвестировать

Интересно чего у рыл так подгорает? Мало продаж?

Продажі новобуду - впали до нуля.
А їсти все одно їм хочеться.
Потрібно брати лапіту в руки, а вони не бажають!
  beee написав:после войны должен быть рост. на это указывает конвульсивная истерия с мантрами - ещё 100 листов этих заклинаний и я, клянусь, сам ей поддамся.
осторожно, от частоты повторяющихся зомбирований может подташнивать

Ха, ха, ха!
Зростання буде.
Потім, через пару років.

А поки що цінам Кржн - падати, падати і ще раз падати.

Спартсмєн, хвізик-теоретиг і ріелтор на півставки, приїжджай з Польщі в Київ на пару тижнів. Походиш пішки на 21-й поверх, посидиш по півдня без електрики, побачиш напівпорожні полиці магазинів.
Власною шкурою і дупою відчуєш, куди рухається ціновий тренд київської нерухомості.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:19

  beee написав:
  BIGor написав:
  little_wanderer написав:Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)

Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости

И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.

Или учитесь правильно инвестировать

Интересно чего у рыл так подгорает? Мало продаж?

Ты - обиженный троль. Сеешь панику обвала Украины на всех ветках. И недвижимости и валюты.
Тебе денег никто не даст
beee
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:24

А ти - безробітний ріелтор-новобудівець. Який в теоретичній фізиці розбирається, як свиня в апельсинах. Електрогенератор від атомної станції не можеш відрізнити!

Пора тобі шукати іншу роботу. Ще є вакансії на польських ринках, торгувати б/в кальсонами і підмороженими яблуками.

Коли почнеться зростання цін КРЖН - я тебе особисто проінформую. Це буде через 2-4 роки після закінчення війни, не раніше
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Оказывается BIGor это и есть сынуля Franta, ахах.
Это вся ваша династия?
beee
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