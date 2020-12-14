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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 00:02
airmax78 написав:
Поліціянти тих хто без масок заходить в метро бьють гумовими кийками.
вам досталось не за маску, а за кипу.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 06:17
airmax78 написав:
До речі, все повторюється на гілці з вражаючою точністю. В 2015-2016 також тягали на гілку лайнобуди УКО і голосили: ОСЬ ВОНО! Дешевій!
P.S. Чекаємо на "Рибальский па 1000". Раніше прохання не турбувати.
Все что в отключаемых домах - лайно.
ЛОХОМопы в 25 этажках с электроплитами и насосами воду и отопление - лайно в кубе.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 07:02
BIGor написав: beee написав: BIGor написав:
Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости
И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.
Или учитесь правильно инвестировать
Интересно чего у рыл так подгорает? Мало продаж?
Продажі новобуду - впали до нуля.
А їсти все одно їм хочеться.
Потрібно брати лапіту в руки, а вони не бажають!
beee написав:
после войны должен быть рост. на это указывает конвульсивная истерия с мантрами - ещё 100 листов этих заклинаний и я, клянусь, сам ей поддамся.
осторожно, от частоты повторяющихся зомбирований может подташнивать
Ха, ха, ха!
Зростання буде.
Потім, через пару років.
А поки що цінам Кржн - падати, падати і ще раз падати.
Спартсмєн, хвізик-теоретиг і ріелтор на півставки, приїжджай з Польщі в Київ на пару тижнів. Походиш пішки на 21-й поверх, посидиш по півдня без електрики, побачиш напівпорожні полиці магазинів.
Власною шкурою і дупою відчуєш, куди рухається ціновий тренд київської нерухомості.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 08:19
beee написав: BIGor написав: little_wanderer написав:
Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)
Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости
И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.
Или учитесь правильно инвестировать
Интересно чего у рыл так подгорает? Мало продаж?
Ты - обиженный троль. Сеешь панику обвала Украины на всех ветках. И недвижимости и валюты.
Тебе денег никто не даст
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beee
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Додано: Сер 07 гру, 2022 08:24
А ти - безробітний ріелтор-новобудівець. Який в теоретичній фізиці розбирається, як свиня в апельсинах. Електрогенератор від атомної станції не можеш відрізнити!
Пора тобі шукати іншу роботу. Ще є вакансії на польських ринках, торгувати б/в кальсонами і підмороженими яблуками.
Коли почнеться зростання цін КРЖН - я тебе особисто проінформую. Це буде через 2-4 роки після закінчення війни, не раніше
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Додано: Сер 07 гру, 2022 08:35
Оказывается BIGor это и есть сынуля Franta, ахах.
Это вся ваша династия?
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beee
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