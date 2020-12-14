вам досталось не за маску, а за кипу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 00:02
Додано: Сер 07 гру, 2022 06:17
Все что в отключаемых домах - лайно.
ЛОХОМопы в 25 этажках с электроплитами и насосами воду и отопление - лайно в кубе.
Додано: Сер 07 гру, 2022 07:02
Продажі новобуду - впали до нуля.
А їсти все одно їм хочеться.
Потрібно брати лапіту в руки, а вони не бажають!
Ха, ха, ха!
Зростання буде.
Потім, через пару років.
А поки що цінам Кржн - падати, падати і ще раз падати.
Спартсмєн, хвізик-теоретиг і ріелтор на півставки, приїжджай з Польщі в Київ на пару тижнів. Походиш пішки на 21-й поверх, посидиш по півдня без електрики, побачиш напівпорожні полиці магазинів.
Власною шкурою і дупою відчуєш, куди рухається ціновий тренд київської нерухомості.
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Оказывается BIGor это и есть сынуля Franta, ахах.
Это вся ваша династия?
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