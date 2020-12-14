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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10477104781047910480

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:10

  beee написав:уже даже в новых голливудских фильмах стало популярным утверждение: сколько бы ты не зарабатывал, должен быть запас безопасности, первым пунктом которого значится собственное жильё.

мне даже лень писать, почему.

но на профильном форуме, оказывается, это загадка

Именно в киеве по ценами минус 10% от самого жирного 2021 года в 25-этажных общажках типа севена?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:10

  Frant написав:
  beee написав:после войны должен быть рост. на это указывает конвульсивная истерия с мантрами - ещё 100 листов этих заклинаний и я, клянусь, сам ей поддамся.
осторожно, от частоты повторяющихся зомбирований может подташнивать

Ха, ха, ха!
Зростання буде.
Потім, через пару років.

А поки що цінам Кржн - падати, падати і ще раз падати.

Спартсмєн, хвізик-теоретиг і ріелтор на півставки, приїжджай з Польщі в Київ на пару тижнів. Походиш пішки на 21-й поверх, посидиш по півдня без електрики, побачиш напівпорожні полиці магазинів.
Власною шкурою і дупою відчуєш, куди рухається ціновий тренд київської нерухомості.

спасибо за комплимент. в принципе, спортсмен, физик-теоретик необидно, а даже наоборот. жаль, для девок это не показатель, но щас не об этом.
шановний, я в Києві вже неділі дві і ходжу пішки.
електрика вже більш менш за графіком, а 12 грудня буде встановлено дизель електростанцію.
на яр граді три електростанції

ходжу по магазинам. магазини повні.
доречі, на відміну від польских, де ходиш як по складу, у нас сільпо в рівер молі або в щасливому - с очень достойный дизайном
Востаннє редагувалось beee в Вів 06 гру, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:15

Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)
Востаннє редагувалось little_wanderer в Вів 06 гру, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:24

  little_wanderer написав:Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)

Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:33

  BIGor написав:
  little_wanderer написав:Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)

Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.

ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости

И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.

Или учитесь правильно инвестировать
beee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:33

  Grand Touring написав:Запасайтесь лекарствами, наверное будет эпидемия ОРВИ

В Києві масочний режим в ОТ ще працює? Тут з цим дуже жорстко. Поліціянти тих хто без масок заходить в метро бьють гумовими кийками.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:39

  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
Бига помню по более позднему периоду
То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал
Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.
Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить

Інше.
При малому попиті - ніхто не буде клепати пачками новодуби. Вистачить "вторинки".

В текущей ситуации когда выехало под 10млн - возможно
Но жилой фонд у нас капитально не ремонтируется ни за чей счёт, разве что общагу какую в малосемейку переделывают из-за лучшей локации и уже имеющейся этой общаги у ведомства, а стареет и разрушается от ветхости и некоторых неправильных инженерных решений он стремительно, по крайней мере у нас в Новокодацком районе Днепра очень много не только довоенных домов с деревянными перекрытиями, но и дореволюционных, как с этим в Киеве обстоит дело - не знаю. И мало какая сталинка 25-40годов вся в трещинах простоит ещё лет хотя бы 25-30. Так что строить будут при любых раскладах, но конечно не как в последнее время и не там возможно, где завалятся эти памятники архитектуры.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:56

  little_wanderer написав:Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону
у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.

Варианты выиграть в лотерею, стать айтишником, найти богатую любовницу, быстро найти хорошую работу или переехать к маме предлагаю не рассматривать.

Они очень индивидуальны, например оба моих родителя умерли. Быстро найти работу получится одним специалистам, а другим типа гос.служба, бизнес консультирование, маркетолог или юрист сейчас это анриал. В войну такое счастье никому не нужно.

Почему то аренду вы воспринимаете как приятное мероприятие, по факту это навес совокупности человеческих факторов.

У хозяина поменяются планы, приедут родственники из Мариуполя, всдумается поднять цену, что то не понравится в вас или в ваших детях и попросят освободить помещение.

Аренда - жирный довесок к прочим рискам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:19

  vitaliian написав:
  little_wanderer написав:Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону
у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.

Варианты выиграть в лотерею, стать айтишником, найти богатую любовницу, быстро найти хорошую работу или переехать к маме предлагаю не рассматривать.

Они очень индивидуальны, например оба моих родителя умерли. Быстро найти работу получится одним специалистам, а другим типа гос.служба, бизнес консультирование, маркетолог или юрист сейчас это анриал. В войну такое счастье никому не нужно.

Почему то аренду вы воспринимаете как приятное мероприятие, по факту это навес совокупности человеческих факторов.

У хозяина поменяются планы, приедут родственники из Мариуполя, всдумается поднять цену, что то не понравится в вас или в ваших детях и попросят освободить помещение.

Аренда - жирный довесок к прочим рискам.

Вот это бред про работу и аренду. Аренда - это гибкость. Нужно срезать косты - взял вещи в рюкзак и "гуд бай" лендлордам. И еще оказывается, есть страны кроме Украины, где нет безработицы. Взял и поехал. А что ты будешь делать в своем бетонном дорогом скворечнике без денег и без работы?
BIGor
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