Додано: Вів 06 гру, 2022 22:39

Frant написав: барабашов написав: Frant

Бига помню по более позднему периоду

То что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читал

Причём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.

Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить Бига помню по более позднему периодуТо что он в Горловке(?) потерял около 20ти квартир - читалПричём его опыт с попаданием в "яблочко" расейского сортира? В Мариуполе 100% населения тоже так попали, в Харькове - %20.Метеоритом на Крещатике в теории можно и Кличка убить, не то что квартиру кому то повредить

Інше.

При малому попиті - ніхто не буде клепати пачками новодуби. Вистачить "вторинки". Інше.При малому попиті - ніхто не буде клепати пачками новодуби. Вистачить "вторинки".

В текущей ситуации когда выехало под 10млн - возможноНо жилой фонд у нас капитально не ремонтируется ни за чей счёт, разве что общагу какую в малосемейку переделывают из-за лучшей локации и уже имеющейся этой общаги у ведомства, а стареет и разрушается от ветхости и некоторых неправильных инженерных решений он стремительно, по крайней мере у нас в Новокодацком районе Днепра очень много не только довоенных домов с деревянными перекрытиями, но и дореволюционных, как с этим в Киеве обстоит дело - не знаю. И мало какая сталинка 25-40годов вся в трещинах простоит ещё лет хотя бы 25-30. Так что строить будут при любых раскладах, но конечно не как в последнее время и не там возможно, где завалятся эти памятники архитектуры.