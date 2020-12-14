Именно в киеве по ценами минус 10% от самого жирного 2021 года в 25-этажных общажках типа севена?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:10
Именно в киеве по ценами минус 10% от самого жирного 2021 года в 25-этажных общажках типа севена?
Додано: Вів 06 гру, 2022 21:10
спасибо за комплимент. в принципе, спортсмен, физик-теоретик необидно, а даже наоборот. жаль, для девок это не показатель, но щас не об этом.
шановний, я в Києві вже неділі дві і ходжу пішки.
електрика вже більш менш за графіком, а 12 грудня буде встановлено дизель електростанцію.
на яр граді три електростанції
ходжу по магазинам. магазини повні.
доречі, на відміну від польских, де ходиш як по складу, у нас сільпо в рівер молі або в щасливому - с очень достойный дизайном
Востаннє редагувалось beee в Вів 06 гру, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 гру, 2022 21:15
Питання ж було про виживання без роботи.
Мiй point був що квартира може бути елементом безпеки (другорядним), лише коли окрiм неi ще є декiлька годових доходiв в заначцi (що є основним елементом безпеки)
Востаннє редагувалось little_wanderer в Вів 06 гру, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 гру, 2022 21:24
Так і є - безпека - це готівковий кеш в доларі на 2 роки. Нерухомість в такому плані тільки може бути безпечною десь на західній Україні.
Додано: Вів 06 гру, 2022 21:33
ну так реєструйся на форумах З.У. і трави там ці байки.
тут форум киевской недвижимости
И правильно, слушайте советы - храните наличными в долларах на 2 года - и вы останетесь без них, у вас их вынесут.
Или учитесь правильно инвестировать
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:33
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:39
В текущей ситуации когда выехало под 10млн - возможно
Но жилой фонд у нас капитально не ремонтируется ни за чей счёт, разве что общагу какую в малосемейку переделывают из-за лучшей локации и уже имеющейся этой общаги у ведомства, а стареет и разрушается от ветхости и некоторых неправильных инженерных решений он стремительно, по крайней мере у нас в Новокодацком районе Днепра очень много не только довоенных домов с деревянными перекрытиями, но и дореволюционных, как с этим в Киеве обстоит дело - не знаю. И мало какая сталинка 25-40годов вся в трещинах простоит ещё лет хотя бы 25-30. Так что строить будут при любых раскладах, но конечно не как в последнее время и не там возможно, где завалятся эти памятники архитектуры.
Додано: Сер 07 гру, 2022 09:56
у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.
Варианты выиграть в лотерею, стать айтишником, найти богатую любовницу, быстро найти хорошую работу или переехать к маме предлагаю не рассматривать.
Они очень индивидуальны, например оба моих родителя умерли. Быстро найти работу получится одним специалистам, а другим типа гос.служба, бизнес консультирование, маркетолог или юрист сейчас это анриал. В войну такое счастье никому не нужно.
Почему то аренду вы воспринимаете как приятное мероприятие, по факту это навес совокупности человеческих факторов.
У хозяина поменяются планы, приедут родственники из Мариуполя, всдумается поднять цену, что то не понравится в вас или в ваших детях и попросят освободить помещение.
Аренда - жирный довесок к прочим рискам.
И бытовые мелочи, я например купил большой бак для воды, установил его рядом с бойлером. В планах купить генератор. В арендованную квартиру вы это не сильно купите, потому что бак это вмешательство в сантехнику, хозяин будет не в восторге. И при переезде на другую квартиру таскать с собой бак и генератор.
В утепление чужой квартиры вы не будете вкладывать деньги, завтра вас от туда попросят и затраты перейдут в графу "проффит" хозяину.
Хозяева тоже обычно в утепление не вкладываются, что с ним что без него цена аренды +/- одинаковая.
То же касается автономного отопления, отрезать ЦО официально по закону стоит денег, а на стоимость аренды не влияет.
В итоге арендатор переплачивает ещё по этим пунктам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 10:47, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 07 гру, 2022 10:19
Вот это бред про работу и аренду. Аренда - это гибкость. Нужно срезать косты - взял вещи в рюкзак и "гуд бай" лендлордам. И еще оказывается, есть страны кроме Украины, где нет безработицы. Взял и поехал. А что ты будешь делать в своем бетонном дорогом скворечнике без денег и без работы?
Додано: Сер 07 гру, 2022 11:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не можу вже слідкувати за цією гілкою: зникають цілі дні постів. Навіщо це робити - не розумію.
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