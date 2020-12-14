Додано: Сер 07 гру, 2022 09:56

little_wanderer написав: Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону

у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.Варианты выиграть в лотерею, стать айтишником, найти богатую любовницу, быстро найти хорошую работу или переехать к маме предлагаю не рассматривать.Они очень индивидуальны, например оба моих родителя умерли. Быстро найти работу получится одним специалистам, а другим типа гос.служба, бизнес консультирование, маркетолог или юрист сейчас это анриал. В войну такое счастье никому не нужно.Почему то аренду вы воспринимаете как приятное мероприятие, по факту это навес совокупности человеческих факторов.У хозяина поменяются планы, приедут родственники из Мариуполя, всдумается поднять цену, что то не понравится в вас или в ваших детях и попросят освободить помещение.Аренда - жирный довесок к прочим рискам.И бытовые мелочи, я например купил большой бак для воды, установил его рядом с бойлером. В планах купить генератор. В арендованную квартиру вы это не сильно купите, потому что бак это вмешательство в сантехнику, хозяин будет не в восторге. И при переезде на другую квартиру таскать с собой бак и генератор.В утепление чужой квартиры вы не будете вкладывать деньги, завтра вас от туда попросят и затраты перейдут в графу "проффит" хозяину.Хозяева тоже обычно в утепление не вкладываются, что с ним что без него цена аренды +/- одинаковая.То же касается автономного отопления, отрезать ЦО официально по закону стоит денег, а на стоимость аренды не влияет.В итоге арендатор переплачивает ещё по этим пунктам.