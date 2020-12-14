Додано: Сер 07 гру, 2022 11:59

Vlad442 написав: Вы купили на растущем рынке, когда цены начали отталкиваться от дна 2009. Не было варианта, что вам эти деньги пригодятся для эвакуации, не было варианта, что страна окажется в серой зоне, вопрос выезда населения и ненужности недвиги был призрачным.

Тогда это было логично, но тогда не сейчас. Ситуация 2010 очень сильно отличается от ситуации 2022. В том числе и психологически. Вы купили на растущем рынке, когда цены начали отталкиваться от дна 2009. Не было варианта, что вам эти деньги пригодятся для эвакуации, не было варианта, что страна окажется в серой зоне, вопрос выезда населения и ненужности недвиги был призрачным.Тогда это было логично, но тогда не сейчас. Ситуация 2010 очень сильно отличается от ситуации 2022. В том числе и психологически.

тогда не читал форумы, не знал что бывает дно и пики, был увлечен личной жизнью, развлечениями и поисками работы. Стоимость квартиры и стоимость аренды воспринимал как аксиомы. Уверен многие люди так и живут.С вероятностью 90% сейчас я сделал бы тоже самое, но купил бы квартиру не дороже 70-80% от своей кубышки, чтобы оставить 10куе на прочие риски и эвакуации.Читаю Вайбер группу переселенцев, по квартирам четкий тренд, помогите найти дёшево (или бесплатно) потому как уже нету возможности платить 6-5-4 тыс.С одной стороны людей жалко, в чем их вина. С другой у аренды есть себестоимость, и какой смысл брать арендатора с материальными проблемами, чтобы потом вести душераздирающие переписки, о том как тяжело стало жить? Так всем стало тяжело. Лорд несет другие риски, квартиру в эвакуацию не утянешь, и эпицентр скидку если сдаешь квартиру ВПО не делает.Это к тому как в трудной ситуации ещё пытаться арендовать. Залоговых сумм у них конечно нет, дай Бог чтобы на месяц-два аренды были. Риски для лорда запредельные.Я своим в коммерции уже дважды снизил цену с сентября. И люди не нищие, затраты выросли, а в сохранении их бизнеса заинтересованы обе стороны.