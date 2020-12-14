Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.
Не нужно выдумывать велосипед. Есть понятия потребительские настроения. Сейчас подавляющее большинство людей с последними 60 000 долларов не побегут покупать. Потому что - состояние неопределенности, в войну остаться с бетоном и без денег не лучший вариант, - дешевая аренда, - надежда на падение цены, зачем покупать дорого, то что завтра будет дешевле, - мобильность, может завтра нужно будет куда-то переезжать по соображениям безопасности или работы.
vitaliian написав:И бытовые мелочи, я например купил большой бак для воды, установил его рядом с бойлером. В планах купить генератор. В арендованную квартиру вы это не сильно купите, потому что бак это вмешательство в сантехнику, хозяин будет не в восторге. И при переезде на другую квартиру таскать с собой бак и генератор.
В утепление чужой квартиры вы не будете вкладывать деньги, завтра вас от туда попросят и затраты перейдут в графу "проффит" хозяину.
Хозяева тоже обычно в утепление не вкладываются, что с ним что без него цена аренды +/- одинаковая.
То же касается автономного отопления, отрезать ЦО официально по закону стоит денег, а на стоимость аренды не влияет.
В итоге арендатор переплачивает ещё по этим пунктам.
Вот прям себя узнал) Все готовятся к холодам, генчики, обогреватели и т. д. А я сижу на арендной квартире с женой и думаю: как я это всё добро на случай переезда помещу в машину?
А купить квартиру ради того, чтоб вещей напихать... Тоже смысла нет) Мало ли как судьба сложится) Сегодня на службе, а завтра безработный...
Andrey2512 написав:А купить квартиру ради того, чтоб вещей напихать... Тоже смысла нет) Мало ли как судьба сложится) Сегодня на службе, а завтра безработный.
а арендовать безработному будет за что? В 2010 я остался безработным на арендованной квартире, все посчитал и решился на покупку. Проесть то, что с 2004 собирал на квартиру был не готов. Накапливается медленно, а проедается быстро. Хорошо если есть родители, к кому можно переехать. Там же и покормят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 11:28, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.
Не нужно выдумывать велосипед. Есть понятия потребительские настроения. Сейчас подавляющее большинство людей с последними 60 000 долларов не побегут покупать. Потому что - состояние неопределенности, в войну остаться с бетоном и без денег не лучший вариант, - дешевая аренда, - надежда на падение цены, зачем покупать дорого, то что завтра будет дешевле, - мобильность, может завтра нужно будет куда-то переезжать по соображениям безопасности или работы.
Да, но в то же время с другой стороны давит мысль: вчера эта квартира стоила 62300 долл. США, а сегодня всего лишь 60000 долл. США. Т.е. на ровном месте ты экономишь 2300 долл. США. Это сколько месяцев аренды? И каждый раз выходя из арендной квартиры сердце болит за спрятанный в дальнем углу шкафа заветный кирпичик. А это нервы, стресс, болезни.
airmax78 написав:Да, но в то же время с другой стороны давит мысль: вчера эта квартира стоила 62300 долл. США, а сегодня всего лишь 60000 долл. США. И каждый раз выходя из арендной квартиры сердце болит за спрятанный в дальнем углу шкафа заветный кирпичик. А это нервы, стресс, болезни.
А как сердце болело когда была мысль "вчера эта квартира стоила 40, а сегодня уже 55"? Если у людей устойчивая психика и они не купили на растущем рынке и хороших перспективах, то что говорить про сейчас?
vitaliian написав:а арендовать безработному будет за что? В 2010 я остался безработным на арендованной квартире, все посчитал и решился на покупку. Проесть то, что с 2004 собирал на квартиру был не готов.
Вы купили на растущем рынке, когда цены начали отталкиваться от дна 2009. Не было варианта, что вам эти деньги пригодятся для эвакуации, не было варианта, что страна окажется в серой зоне, вопрос выезда населения и ненужности недвиги был призрачным. Тогда это было логично, но тогда не сейчас. Ситуация 2010 очень сильно отличается от ситуации 2022. В том числе и психологически.
Vlad442 написав:Вы купили на растущем рынке, когда цены начали отталкиваться от дна 2009. Не было варианта, что вам эти деньги пригодятся для эвакуации, не было варианта, что страна окажется в серой зоне, вопрос выезда населения и ненужности недвиги был призрачным. Тогда это было логично, но тогда не сейчас. Ситуация 2010 очень сильно отличается от ситуации 2022. В том числе и психологически.
тогда не читал форумы, не знал что бывает дно и пики, был увлечен личной жизнью, развлечениями и поисками работы. Стоимость квартиры и стоимость аренды воспринимал как аксиомы. Уверен многие люди так и живут.
С вероятностью 90% сейчас я сделал бы тоже самое, но купил бы квартиру не дороже 70-80% от своей кубышки, чтобы оставить 10куе на прочие риски и эвакуации.
Читаю Вайбер группу переселенцев, по квартирам четкий тренд, помогите найти дёшево (или бесплатно) потому как уже нету возможности платить 6-5-4 тыс.
С одной стороны людей жалко, в чем их вина. С другой у аренды есть себестоимость, и какой смысл брать арендатора с материальными проблемами, чтобы потом вести душераздирающие переписки, о том как тяжело стало жить? Так всем стало тяжело. Лорд несет другие риски, квартиру в эвакуацию не утянешь, и эпицентр скидку если сдаешь квартиру ВПО не делает.
Это к тому как в трудной ситуации ещё пытаться арендовать. Залоговых сумм у них конечно нет, дай Бог чтобы на месяц-два аренды были. Риски для лорда запредельные.
Я своим в коммерции уже дважды снизил цену с сентября. И люди не нищие, затраты выросли, а в сохранении их бизнеса заинтересованы обе стороны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 12:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Почему то аренду вы воспринимаете как приятное мероприятие, по факту это навес совокупности человеческих факторов.
У хозяина поменяются планы, приедут родственники из Мариуполя, всдумается поднять цену, что то не понравится в вас или в ваших детях и попросят освободить помещение.
Аренда - жирный довесок к прочим рискам.
За пару дней можно переехать в аналогичную квартиру, если какие-то проблемы. А теперь представьте живете в своей, сделали ремонт, а тут соседи сверху сдали шумным арабам.
vitaliian написав:И бытовые мелочи, я например купил большой бак для воды, установил его рядом с бойлером. В планах купить генератор. В арендованную квартиру вы это не сильно купите, потому что бак это вмешательство в сантехнику, хозяин будет не в восторге. И при переезде на другую квартиру таскать с собой бак и генератор.
В утепление чужой квартиры вы не будете вкладывать деньги, завтра вас от туда попросят и затраты перейдут в графу "проффит" хозяину.
Если квартира оказалась холодная, переехали в теплую. Бак, если он вам нужен, можете купить, потом заберете в свою. Какая разница? Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Это на первый взгляд незаметно, но через 10 лет квартира уже начинает выглядеть подушатанной и требует вложений. Не всегда копеечных. В аренде же можете прыгать как бабочка каждые пять лет в "первую сдачу", жить в новом, не тратить время и деньги на ремонты.
Vlad442 написав:За пару дней можно переехать в аналогичную квартиру, если какие-то проблемы.
Украина стала очень разная. В Харькове может и за час можно, я не в курсе. Там где я сейчас живу - нельзя. Слишком много желающих, слишком мало квартир по адекватным (доходу) ценам. Однушки по 6-7-8 на окраинах. А люди ещё с довоенных лет арендуют двушки в центре по 5-6. Предложите им переехать за пару дней в аналогичную.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.