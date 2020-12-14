|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:12
vitaliian написав:
Читаю Вайбер группу переселенцев, по квартирам четкий тренд, помогите найти дёшево (или бесплатно) потому как уже нету возможности платить 6-5-4 тыс.
С одной стороны людей жалко, в чем их вина. С другой у аренды есть себестоимость, и какой смысл брать арендатора с материальными проблемами, чтобы потом вести душераздирающие переписки, о том как тяжело стало жить? Так всем стало тяжело. Лорд несет другие риски, квартиру в эвакуацию не утянешь, и эпицентр скидку если сдаешь квартиру ВПО не делает.
Это к тому как в трудной ситуации ещё пытаться арендовать. Залоговых сумм у них конечно нет, дай Бог чтобы на месяц-два аренды были. Риски для лорда запредельные.
Главная проблема с переселенцами и беженцами как раз не деньги, а домашние животные, которые есть почти у каждого. Кошки, собаки. Люди привыкли жить в своем, не понимают что животные это на только радость. Ущерб от домашних животных не считают ущербом. Они всю жизнь жили с кошкой, которая дерет шторы-обои, или собакой, которая грызет мебель.
Я пострадал от своего "волонтерства".
Профессиональные арендаторы либо без животных, либо более аккуратно подходят к этому вопросу. Обычные люди просто не понимают, почему такая милая кошечка это проблема.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9256
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:26
Vlad442 про животных в группе не слова, а про деньги каждый второй. Выборка конечно не репрезентативная, ЦА группы люди с проблемами. Этот пример был в общем о том, что риски лордов тоже выросли, и аренда не будет такая же безоблачная как до войны. Может не каждый лорд это понял, но когда поймёт - включит риски в прайс.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15423
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:36
Это справедливо на нормальном рынке. Те, кто покупает под аренду. Сейчас таких нет. Включить риски в прайс существующей недвиги не получится, цену устанавливает рынок. Сейчас лендлорду плохо, невыгодно, рисковано, но он не может выйти (и этим уменьшить предложение чтобы другие смогли поднять цену), поэтому приходится сдавать по чем дают, или держать пустой.
Ну и как обычно на войне обостряется неравенство. Львов, Кропивницкий, Полтава, Восточная Европа в шоколаде, а другие локации в субстанции, похожей на шоколад только внешне.
vitaliian написав:
Vlad442 про животных в группе не слова, а про деньги каждый второй.
Потому что это группа потенциальных арендаторов, которые обсуждают свои проблемы. У лендлордов они свои.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9256
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:46
Vlad442 написав:
Если квартира оказалась холодная, переехали в теплую. Бак, если он вам нужен, можете купить, потом заберете в свою. Какая разница?
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Это на первый взгляд незаметно, но через 10 лет квартира уже начинает выглядеть подушатанной и требует вложений. Не всегда копеечных. В аренде же можете прыгать как бабочка каждые пять лет в "первую сдачу", жить в новом, не тратить время и деньги на ремонты.
Я столько лет мечтал встретить Новый год в своей отремонтированной квартире. 2022й - не успел. Ну, думал, 2023 - 100% встречу. Кто-то сильно надо мной посмеялся. Влад, это сложно выразить в деньгах. Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне. И если вы не Бунин или Набоков, живущий годами в дорогих отелях, где потом ваши апартаменты делают именными, то никакая аренда вам ощущения "своего дома" не даст.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41413
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:18
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Если квартира оказалась холодная, переехали в теплую. Бак, если он вам нужен, можете купить, потом заберете в свою. Какая разница?
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Это на первый взгляд незаметно, но через 10 лет квартира уже начинает выглядеть подушатанной и требует вложений. Не всегда копеечных. В аренде же можете прыгать как бабочка каждые пять лет в "первую сдачу", жить в новом, не тратить время и деньги на ремонты.
Человек хочет иметь свой дом.
В безопастном месте это работает.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6991
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1079 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:25
Vlad442 написав:
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.
Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его и обои со шторами продали в кредит арендатору. По сути так и есть, это неявный кредит, завуалированный под аренду помещения.
В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.
Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.
Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.
Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее. А если у арендодателя есть лучшие варианты заработка, ноу проблем их реализовать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 гру, 2022 13:39, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15423
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:34
BIGor написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Если квартира оказалась холодная, переехали в теплую. Бак, если он вам нужен, можете купить, потом заберете в свою. Какая разница?
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Это на первый взгляд незаметно, но через 10 лет квартира уже начинает выглядеть подушатанной и требует вложений. Не всегда копеечных. В аренде же можете прыгать как бабочка каждые пять лет в "первую сдачу", жить в новом, не тратить время и деньги на ремонты.
Человек хочет иметь свой дом.
В безопастном месте это работает.
На самом деле это работает в любом месте.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41413
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:37
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.
Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его продали в кредит арендатору.
В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.
Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.
Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.
Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее.
Тут большинство лендлордов либо закладывает амортизацию мебели отдельной строкой в договоре (я, например, плачу 600 евро в год амортизации мебели и техники, которой так уже лет 10, не меньше). Либо вообще заставляют ее выкупать с единовременным платежом в 10-12-20К евро и больше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41413
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:40
airmax78 написав:
Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне.
Я не против. Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? Потому что нет смысла. Так и покупка квартиры в войну для большинства не стоит на повестке дня.
vitaliian написав:
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Чистый доход составил не 200 а 160 тыс. Изначально не нужно думать что 200 это чистый доход, тогда эмоций про убитый бойлер не появится.
Так и арендатору не нужно забывать, что в своем он будет платить эти 40 тысяч из своего кармана, а лендлорду он заплатил не 200, а 160. Когда мечтают о своем, как-то не обращают внимание на этот момент.
vitaliian написав:
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем). Понимаете разницу? Если деваться некуда будут арендовать по 6-7к с убитой техникой или вообще без нее.
У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие.
Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9256
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23396
|14698217
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943545
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4922
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|