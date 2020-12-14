Додано: Сер 07 гру, 2022 13:25

Vlad442 написав: Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.

С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его и обои со шторами продали в кредит арендатору. По сути так и есть, это неявный кредит, завуалированный под аренду помещения.В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее. А если у арендодателя есть лучшие варианты заработка, ноу проблем их реализовать.