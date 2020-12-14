|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:25
Vlad442 написав:
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.
Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его и обои со шторами продали в кредит арендатору. По сути так и есть, это неявный кредит, завуалированный под аренду помещения.
В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.
Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.
Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.
Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее. А если у арендодателя есть лучшие варианты заработка, ноу проблем их реализовать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 гру, 2022 13:39, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15425
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:34
BIGor написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Если квартира оказалась холодная, переехали в теплую. Бак, если он вам нужен, можете купить, потом заберете в свою. Какая разница?
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Это на первый взгляд незаметно, но через 10 лет квартира уже начинает выглядеть подушатанной и требует вложений. Не всегда копеечных. В аренде же можете прыгать как бабочка каждые пять лет в "первую сдачу", жить в новом, не тратить время и деньги на ремонты.
Человек хочет иметь свой дом.
В безопастном месте это работает.
На самом деле это работает в любом месте.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41412
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:37
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.
Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его продали в кредит арендатору.
В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.
Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.
Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.
Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее.
Тут большинство лендлордов либо закладывает амортизацию мебели отдельной строкой в договоре (я, например, плачу 600 евро в год амортизации мебели и техники, которой так уже лет 10, не меньше). Либо вообще заставляют ее выкупать с единовременным платежом в 10-12-20К евро и больше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41412
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:40
airmax78 написав:
Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне.
Я не против. Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? Потому что нет смысла. Так и покупка квартиры в войну для большинства не стоит на повестке дня.
vitaliian написав:
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Чистый доход составил не 200 а 160 тыс. Изначально не нужно думать что 200 это чистый доход, тогда эмоций про убитый бойлер не появится.
Так и арендатору не нужно забывать, что в своем он будет платить эти 40 тысяч из своего кармана, а лендлорду он заплатил не 200, а 160. Когда мечтают о своем, как-то не обращают внимание на этот момент.
vitaliian написав:
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем). Понимаете разницу? Если деваться некуда будут арендовать по 6-7к с убитой техникой или вообще без нее.
У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие.
Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9256
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:58
Vlad442 написав:
Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? .
Потому что приехал на своей?
Своя машина - большая доля амортизации стоимости машины в цене поездки. Такси - труд извозчика. С недвигой вообще не пляшет. Тем более недвигу с собой в Австрию не заберешь
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5456
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:18
airmax78 написав:
Тут большинство лендлордов либо закладывает амортизацию мебели отдельной строкой в договоре (я, например, плачу 600 евро в год амортизации мебели и техники, которой так уже лет 10, не меньше). Либо вообще заставляют ее выкупать с единовременным платежом в 10-12-20К евро и больше
это вообще странный разговор, у авто со временем изнашивается резина, мотор, затираются сиденья, тускнеют стекла фар. Если таксист не включит амортизацию в прайс каждой поездки, значит он лох.
Пассажир покупает поездку, а не 0,001% ресурса мотора или резины. Стоимостью поездки регулируются все риски и амортизация. Перекладывать на голову пассажира лопнувшее во время поездки колесо нелепо. Заплатили за поездку, а не за целое колесо.
Но если заржавел бойлер виноват конечно арендатор!
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15425
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:31
Vlad442 написав:
Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.
Влад, это безнадежно. В споре не рождается истина. Каждый остается при своих. Точка зрения часто определяется точкой сидения. Хочется выйти из бетона. С прибылью. Это про Эрмакса. Или эго, основанном на личном опыте, который говорит, что то, что я делал - верно. И все должны делать также. Это Виталиен.
И хотя у меня 95% капитала - в недвижимости, я не могу не видеть, что она дешевеет и еще подешевеет. И что я застрял в бетоне (О)/КРЖН. Который мне уже не нужен. Но что я могу поделать теперь? Я мог не купить ее (в ипотеку) и не ремонтировать. Съэкономленного с капитализацией хватило бы лет на 15-20 скромной жизни в европах.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4060
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 834 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:51
adeges
Ипотека была на каких условиях и какая цена объекта за метр без ремонта была на моменте входа и по Вашему мнению сейчас?
Вариант от школьников с амбициями и пулом крипты, что вам будут на пол кидать пачку, а вы в ответ благодарно у нотариуса все бумаги подписывать, не рассматриваем по причине того что не в Стаханове или Торезе это всё происходило
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 15:06
vitaliian написав:
... пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.
Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается. Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку.
С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.
Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов. У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать
.
Ваш приятель без мозгов, бегите от него. Или, как минимум, выслушивайте его советы и делайте наоборот
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 880
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 гру, 2022 15:08
Vlad442 написав:
У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие
простите нет.
Лорд может сдавать квартиру, а может не сдавать.
Арендатор может арендовать или купить своё (только если есть за что). У большинства не за что, поэтому вариант только один - арендовать. Бесконечно.
Суть этого "богатого выбора" от того где он арендует, не меняется, арендатор все равно обречён арендовать на чьих то условиях, то на что ему хватит денег, с залогами и тараканами лорда и ограниченными правами на чужой территории. Лорды ещё не каждого берут. В Польше в Украине, в США - без разницы.
По делам бизнеса в 16 году нужно мне было арендовать квартиру на всё лето в Скадовске. 90% квартир сдавались посуточно. У многих была бронь на какие-то даты, то есть даже посуточно на 2 месяца не получалось.
Остальные, узнав кто будет проживать - отказывали. Тезис "через два дня нашел аналогичную квартиру" - чистые эмоции, можно вообще не найти, в определенных ситуациях.
У меня хотели арендовать коммерцию под секонд и под ломбард. Отказал и тем и другим. Над коммерцией жилые квартиры, толпы бомжей и наркоманов мне не нужны. Потом соседи жить моим арендаторам не дадут.
общежитие в Чехии это тоже аренда, только вместо денег условием сделки выступает работа на заводе.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15425
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2081 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23396
|14699511
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943550
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4922
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|