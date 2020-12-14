RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10479104801048110482

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:25

  Vlad442 написав:Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.

Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его и обои со шторами продали в кредит арендатору. По сути так и есть, это неявный кредит, завуалированный под аренду помещения.

В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.

Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.

Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.

А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.

Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее. А если у арендодателя есть лучшие варианты заработка, ноу проблем их реализовать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 13:39, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:34

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Если квартира оказалась холодная, переехали в теплую. Бак, если он вам нужен, можете купить, потом заберете в свою. Какая разница?
Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя. Это на первый взгляд незаметно, но через 10 лет квартира уже начинает выглядеть подушатанной и требует вложений. Не всегда копеечных. В аренде же можете прыгать как бабочка каждые пять лет в "первую сдачу", жить в новом, не тратить время и деньги на ремонты.

Человек хочет иметь свой дом.

В безопастном месте это работает.

На самом деле это работает в любом месте.
airmax78
 
Повідомлень: 41412
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:37

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Главный момент. В арендованной квартире убивается мебель арендодателя, изнашивается техника арендодателя, ржавеет бойлер арендодателя, затираются обои-шторы арендодателя, потопы головная боль арендодателя.
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Прибыль составит не 200 а 160 тыс.

Изначально не нужно думать, что 200 это чистая прибыль, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. Считайте что вы его продали в кредит арендатору.

В любом бизнесе есть расходные материалы. В кафе тоже бьют посуду, ломают стулья и столы. В офисах сотрудники ломают проекторы и принтеры. Всё это включено в прайс товара (услуги) которые оказывает бизнес. Если не включено надо гнать в шею экономистов, которые не могут посчитать себестоимость.

Другой момент это степень свободы (или поле для маневра), у кого она больше.

Лорда никто не заставляет а) сдавать в аренду квартиры б) сдавать квартиры ниже рентабельности . Он может заняться другим бизнесом, открыть паркинг или автомойки. Таксовать, делать ремонты.

А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем) потому что ему нужно где то жить.

Понимаете разницу? Если деваться некуда, будут арендовать по 6-10-15к с убитой техникой или вообще без нее.

Тут большинство лендлордов либо закладывает амортизацию мебели отдельной строкой в договоре (я, например, плачу 600 евро в год амортизации мебели и техники, которой так уже лет 10, не меньше). Либо вообще заставляют ее выкупать с единовременным платежом в 10-12-20К евро и больше.
airmax78
 
Повідомлень: 41412
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне.

Я не против. Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? Потому что нет смысла. Так и покупка квартиры в войну для большинства не стоит на повестке дня.
  vitaliian написав:С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Чистый доход составил не 200 а 160 тыс. Изначально не нужно думать что 200 это чистый доход, тогда эмоций про убитый бойлер не появится.

Так и арендатору не нужно забывать, что в своем он будет платить эти 40 тысяч из своего кармана, а лендлорду он заплатил не 200, а 160. Когда мечтают о своем, как-то не обращают внимание на этот момент.
  vitaliian написав:А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем). Понимаете разницу? Если деваться некуда будут арендовать по 6-7к с убитой техникой или вообще без нее.

У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие.

Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9256
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:58

  Vlad442 написав: Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? .

Потому что приехал на своей?

Своя машина - большая доля амортизации стоимости машины в цене поездки. Такси - труд извозчика. С недвигой вообще не пляшет. Тем более недвигу с собой в Австрию не заберешь
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:18

  airmax78 написав:Тут большинство лендлордов либо закладывает амортизацию мебели отдельной строкой в договоре (я, например, плачу 600 евро в год амортизации мебели и техники, которой так уже лет 10, не меньше). Либо вообще заставляют ее выкупать с единовременным платежом в 10-12-20К евро и больше
это вообще странный разговор, у авто со временем изнашивается резина, мотор, затираются сиденья, тускнеют стекла фар. Если таксист не включит амортизацию в прайс каждой поездки, значит он лох.

Пассажир покупает поездку, а не 0,001% ресурса мотора или резины. Стоимостью поездки регулируются все риски и амортизация. Перекладывать на голову пассажира лопнувшее во время поездки колесо нелепо. Заплатили за поездку, а не за целое колесо.

Но если заржавел бойлер виноват конечно арендатор!
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:31

  Vlad442 написав:
Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.


Влад, это безнадежно. В споре не рождается истина. Каждый остается при своих. Точка зрения часто определяется точкой сидения. Хочется выйти из бетона. С прибылью. Это про Эрмакса. Или эго, основанном на личном опыте, который говорит, что то, что я делал - верно. И все должны делать также. Это Виталиен.

И хотя у меня 95% капитала - в недвижимости, я не могу не видеть, что она дешевеет и еще подешевеет. И что я застрял в бетоне (О)/КРЖН. Который мне уже не нужен. Но что я могу поделать теперь? Я мог не купить ее (в ипотеку) и не ремонтировать. Съэкономленного с капитализацией хватило бы лет на 15-20 скромной жизни в европах.
adeges
 
Повідомлень: 4060
З нами з: 14.03.06
Подякував: 323 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:51

adeges
Ипотека была на каких условиях и какая цена объекта за метр без ремонта была на моменте входа и по Вашему мнению сейчас?
Вариант от школьников с амбициями и пулом крипты, что вам будут на пол кидать пачку, а вы в ответ благодарно у нотариуса все бумаги подписывать, не рассматриваем по причине того что не в Стаханове или Торезе это всё происходило
барабашов
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:06

  vitaliian написав:... пример со своим приятелем приводил. Живёт много лет в аренде, тихо собирает на своё, в общем жил себе норм - не жаловался. А сейчас жалуется.

Цены говорит выросли, после того как купит колбасу, заправит авто и заплатит аренду, денег совсем вообще не остается.

Собирается покупать то на что хватит, потому что дальше лыжи не едут. Если останется без работы, просто проест свою заначку. С мамой там отношения на ножах, она на дух не переносит невестку. Пожить у родителей не вариант.


Аренда - хорошо когда есть работа и дохода хватает на что то ещё, например на еду. А при безработице 30% аренда как то не вариант. Лорды плохо переносят безработных квартирантов.

У кого есть накопления и нет квартиры в ближайшее время будут этот вопрос решать.

Ваш приятель без мозгов, бегите от него. Или, как минимум, выслушивайте его советы и делайте наоборот
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 28.04.20
Подякував: 636 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:08

  Vlad442 написав:У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие
простите нет.

Лорд может сдавать квартиру, а может не сдавать.

Арендатор может арендовать или купить своё (только если есть за что). У большинства не за что, поэтому вариант только один - арендовать. Бесконечно.

Суть этого "богатого выбора" от того где он арендует, не меняется, арендатор все равно обречён арендовать на чьих то условиях, то на что ему хватит денег, с залогами и тараканами лорда и ограниченными правами на чужой территории. Лорды ещё не каждого берут. В Польше в Украине, в США - без разницы.

По делам бизнеса в 16 году нужно мне было арендовать квартиру на всё лето в Скадовске. 90% квартир сдавались посуточно. У многих была бронь на какие-то даты, то есть даже посуточно на 2 месяца не получалось.

Остальные, узнав кто будет проживать - отказывали. Тезис "через два дня нашел аналогичную квартиру" - чистые эмоции, можно вообще не найти, в определенных ситуациях.

У меня хотели арендовать коммерцию под секонд и под ломбард. Отказал и тем и другим. Над коммерцией жилые квартиры, толпы бомжей и наркоманов мне не нужны. Потом соседи жить моим арендаторам не дадут.

общежитие в Чехии это тоже аренда, только вместо денег условием сделки выступает работа на заводе.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10479104801048110482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14699513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943550
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4922
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.