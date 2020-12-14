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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 16:53
Andrey2512 написав: vitaliian написав:
И бытовые мелочи, я например купил большой бак для воды, установил его рядом с бойлером. В планах купить генератор. В арендованную квартиру вы это не сильно купите, потому что бак это вмешательство в сантехнику, хозяин будет не в восторге. И при переезде на другую квартиру таскать с собой бак и генератор.
В утепление чужой квартиры вы не будете вкладывать деньги, завтра вас от туда попросят и затраты перейдут в графу "проффит" хозяину.
Хозяева тоже обычно в утепление не вкладываются, что с ним что без него цена аренды +/- одинаковая.
То же касается автономного отопления, отрезать ЦО официально по закону стоит денег, а на стоимость аренды не влияет.
В итоге арендатор переплачивает ещё по этим пунктам.
Вот прям себя узнал) Все готовятся к холодам, генчики, обогреватели и т. д. А я сижу на арендной квартире с женой и думаю: как я это всё добро на случай переезда помещу в машину?
А купить квартиру ради того, чтоб вещей напихать... Тоже смысла нет) Мало ли как судьба сложится) Сегодня на службе, а завтра безработный...
Звідси напрошується один висновок-у вас занадто мала машина!
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:54
vitaliian написав: little_wanderer написав:
Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону
у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.
Варианты выиграть в лотерею, стать айтишником, найти богатую любовницу, быстро найти хорошую работу или переехать к маме предлагаю не рассматривать.
Они очень индивидуальны, например оба моих родителя умерли. Быстро найти работу получится одним специалистам, а другим типа гос.служба, бизнес консультирование, маркетолог или юрист сейчас это анриал. В войну такое счастье никому не нужно.
Чому "предлагаю не рассматривать"?
Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
За цей час точно можно стати айтишником, або вивчити iноземну мову, або другу вищу освiту отримати.
Ящко чоловiк, то можна просто в ЗСУ пiти - власна квартира точно не буде потрiбна поки вiйна йде.
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.
В будь-якому варiантi власна квартира не вирiшує жодноi проблеми за вiдсутностi роботи, а просто звужує поле для маневру.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Сер 07 гру, 2022 17:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:59
vitaliian написав:
Лорд может сдавать квартиру, а может не сдавать.
Арендатор может арендовать или купить своё (только если есть за что). У большинства не за что, поэтому вариант только один - арендовать. Бесконечно.
Суть этого "богатого выбора" от того где он арендует, не меняется, арендатор все равно обречён арендовать на чьих то условиях, то на что ему хватит денег, с залогами и тараканами лорда и ограниченными правами на чужой территории. Лорды ещё не каждого берут. В Польше в Украине, в США - без разницы.
Лучше быть богатым и здоровым.
Мы не рассматриваем людей, у которых нет денег. Нет денег на машину, езди на такси, если дорого, на метро. Есть дискомфорт, что такси может в новогоднюю ночь не приехать, или маршрутку долго на морозе ждать. Мы говорили о людях, у которых есть возможность купить. Тут нужно понимать, что владение машиной тоже имеет минусы. Выпившим в новогоднюю ночь не поедешь, страховка, парковка, ремонты и т. д. Многие люди, у которых хватает денег на десять машин, все-таки предпочитают ездить на такси.
Сейчас на последние даже покупка машины имеет больший смысл, чем квартиры. Машина это движимое имущество и более ликвидное. С небольшим дисконтом продать более чем реально, в отличии от квартиры.
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Vlad442
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:16
Vlad442 написав:
Лучше быть богатым и здоровым.
Мы не рассматриваем людей, у которых нет денег. Нет денег на машину, езди на такси, если дорого, на метро. Есть дискомфорт, что такси может в новогоднюю ночь не приехать, или маршрутку долго на морозе ждать. Мы говорили о людях, у которых есть возможность купить. Тут нужно понимать, что владение машиной тоже имеет минусы. Выпившим в новогоднюю ночь не поедешь, страховка, парковка, ремонты и т. д. Многие люди, у которых хватает денег на десять машин, все-таки предпочитают ездить на такси.
Сейчас на последние даже покупка машины имеет больший смысл, чем квартиры. Машина это движимое имущество и более ликвидное. С небольшим дисконтом продать более чем реально, в отличии от квартиры.
Не слышал, пока, ничего о продажах с дисконтами. Есть пример продажи франкештейна (2К+1К) от УКО на Харьковском шоссе, 15А за невероятные 75 куе (т.е., примерно, X3 от цены УКО). Примеров продажи с дисконтом, пока, не знаю.
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airmax78
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Додано: Сер 07 гру, 2022 18:20
airmax78 написав:
Есть пример продажи франкештейна (2К+1К) от УКО на Харьковском шоссе, 15А за невероятные 75 куе (т.е., примерно, X3 от цены УКО). Примеров продажи с дисконтом, пока, не знаю.
Перші будинки УКО нормальні, знайома купила.
Велика простора двуха з правильними квадратними кімнатами, кухнею 17 м. і загальним метражом 96!!! квадратів.
Стіни монолітний каркас товщиною не 20 см, а 25 см.
Закладка червоною цеглою глубиною 60см.
Утеплення пінопластом 15 см.
Ліфти вони купили нові, бо орігінальні постійно ламались, збирались по-моєму по 200 у.о.
Проблема тільки у мешканців верхніх поверхів, бо ліфт їде на 25 поверх включно, а вони нахлобучили 27, тобто люди їдуть до 25 поверху, а потім ідуть собі пішки на 26 і 27-й.
Коли я купував в 2009-му році, то теж розглядав Уко в моєму районі( це той що купила знайома), так ось ціна була там не дармова, я купував по 1.4 за квадрат, а Уко продавав приблизно 1.1 -1.2 за квадрат.
Харківське шосе 19 це з перших будинків Уко, їх збирались ЗДАВАТИ і були проекти нормальні, земля була виділена не гірше ніж у інших, так що це цілком нормальні будинки. Електрика мідна, автомати не китайські, а турецькі, опалення зроблено нормально, проблем немає, горизонтальна розводка з поквартирними лічильниками, тобто сучасна система. З локументами все нормально, хоча будинки введені в експлуатацію через суди.
Сучасні новобудови економкласа точно гірше, можливо за характеристиками ці перши будинки не гірші ніж ваша "люкс" квіточка.
Нагадайте ціну ХС 19? Можно детальніше про кейс? Менше 1000 за квадрат з ремонтом я так поняв?
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