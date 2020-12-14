Додано: Сер 07 гру, 2022 16:59

vitaliian написав: Лорд может сдавать квартиру, а может не сдавать.



Арендатор может арендовать или купить своё (только если есть за что). У большинства не за что, поэтому вариант только один - арендовать. Бесконечно.



Суть этого "богатого выбора" от того где он арендует, не меняется, арендатор все равно обречён арендовать на чьих то условиях, то на что ему хватит денег, с залогами и тараканами лорда и ограниченными правами на чужой территории. Лорды ещё не каждого берут. В Польше в Украине, в США - без разницы. Лорд может сдавать квартиру, а может не сдавать.Арендатор может арендовать или купить своё (только если есть за что). У большинства не за что, поэтому вариант только один - арендовать. Бесконечно.Суть этого "богатого выбора" от того где он арендует, не меняется, арендатор все равно обречён арендовать на чьих то условиях, то на что ему хватит денег, с залогами и тараканами лорда и ограниченными правами на чужой территории. Лорды ещё не каждого берут. В Польше в Украине, в США - без разницы.

Лучше быть богатым и здоровым.Мы не рассматриваем людей, у которых нет денег. Нет денег на машину, езди на такси, если дорого, на метро. Есть дискомфорт, что такси может в новогоднюю ночь не приехать, или маршрутку долго на морозе ждать. Мы говорили о людях, у которых есть возможность купить. Тут нужно понимать, что владение машиной тоже имеет минусы. Выпившим в новогоднюю ночь не поедешь, страховка, парковка, ремонты и т. д. Многие люди, у которых хватает денег на десять машин, все-таки предпочитают ездить на такси.Сейчас на последние даже покупка машины имеет больший смысл, чем квартиры. Машина это движимое имущество и более ликвидное. С небольшим дисконтом продать более чем реально, в отличии от квартиры.