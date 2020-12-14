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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 19:18
vitaliian написав: little_wanderer написав:
Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами
моя мама на кладбище, переезжать к ней я пока не готов.
По живым мамам ситуация аналогичная, например если семья, жена дети. Не у всех мамы живут в дворцах с прислугой. Есть кто и в однушках ютится, или где нибудь в селе в ветхом домике с модными теперь окнами в пол и ЭКО крышей из соломы. Ну и т.д.
В природе ни одно животное не живёт до старости с мамой, это неестественно. Вам тоже не советую)
Ну чому одразу з мамою(тато, дід, бабуся і т.п.) і наскільки давно стало "неприродним"?
З хто зна яких часів старший син у сім'ї залишався в батьківському домі(палаці, маєтку чи хатинці) та отримував те у спадок а молодші шукали щастя деінде.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:20
drevlyanin написав:
З хто зна яких часів старший син у сім'ї залишався в батьківському домі(палаці, маєтку чи хатинці) та отримував те у спадок а молодші шукали щастя деінде
а потом школьников мучали читать Кайдашева сім'я. Там подробно описано что будет если привести в дом невестку. Почти мануал по этим вопросам.
Почему не природно объясню. Жить с родителями это путь наименьшего сопротивления. Они кормят, одевают, стирают одежду, вытирают носик взрослому сыну. И т.д. - нет необходимости жениться. Природе от человека нужен не комфорт, а потомство, поэтому она делает всё чтобы взрослым детям с родителями жилось некомфортно. На уровне ощущений или инстинктов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 гру, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:22
[quote="5515329:little_wanderer"]
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.
Цікаво, як та жінка одна вивезе через кордон 60 кує, в трусах?
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:25
little_wanderer написав: vitaliian написав: little_wanderer написав:
Зараз такий час, що його треба просто пережити. А пережити його бiльша ймовiрнicть маючи запас грошей, а не бетону
у вас "запас денег" понятие статичное. По факту оно динамичное и при аренде этот запас иссякает гораздо быстрее, чем в своём жилье. Видимо вы будучи арендатором, никогда не оставались без работы.
Варианты выиграть в лотерею, стать айтишником, найти богатую любовницу, быстро найти хорошую работу или переехать к маме предлагаю не рассматривать.
Они очень индивидуальны, например оба моих родителя умерли. Быстро найти работу получится одним специалистам, а другим типа гос.служба, бизнес консультирование, маркетолог или юрист сейчас это анриал. В войну такое счастье никому не нужно.
Чому "предлагаю не рассматривать"?
Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
За цей час точно можно стати айтишником, або вивчити iноземну мову, або другу вищу освiту отримати.
Ящко чоловiк, то можна просто в ЗСУ пiти - власна квартира точно не буде потрiбна поки вiйна йде.
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.
В будь-якому варiантi власна квартира не вирiшує жодноi проблеми за вiдсутностi роботи, а просто звужує поле для маневру.
Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там, Австралию, Новую Зеландию, любую страну Европы. А что здесь? Квартирка за 60 куе. Никака медицина, нищенская пенсия, бутафория вместо лекарств в аптеках, продукты из бобов, пальмового масла и гнутаната натрия, постоянно идиоты у власти, постоянная угроза войны, постоянная угроза, что тебя или твоих детей мобилизуют.
Такое окно возможностей бывает раз в жизни.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:27
Zebra написав:
Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле. Сколько на ветке теоретиков)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 гру, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:27
remark написав: little_wanderer написав:
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.
Цікаво, як та жінка одна вивезе через кордон 60 кує, в трусах?
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:29
vitaliian написав: Zebra написав:
Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.
я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:32
Zebra написав:
я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
желаю вам удачи! Обязательно отпишитесь как все прошло. И купите пуховик. Домик можно в 100 км от границы с США. Там чем дальше от США, тем меньше цивилизации.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:35
vitaliian написав: Zebra написав:
я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
желаю вам удачи! Обязательно отпишитесь как все прошло. И купите пуховик. Домик можно в 100 км от границы с США. Там чем дальше от США, тем меньше цивилизации.
люблю холодный климат, не люблю температуру выше 24
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:41
vitaliian написав: drevlyanin написав:
З хто зна яких часів старший син у сім'ї залишався в батьківському домі(палаці, маєтку чи хатинці) та отримував те у спадок а молодші шукали щастя деінде
а потом школьников мучали читать Кайдашева сім'я. Там подробно описано что будет если привести в дом невестку. Почти мануал по этим вопросам.
Почему не природно объясню. Жить с родителями это путь наименьшего сопротивления. Они кормят, одевают, стирают одежду. И т.д. нет необходимости жениться. Природе от человека нужен не комфорт, а потомство.
Не згоден. Аналогія "Кайдашевої сім'ї" цілком може мати місце(може в трохи м'якішому варіанті) і при проживанні окремо. Знаю чимало прикладів серед знайомих. Ну і тільки останні років 50 на дорослого чоловіка/жінку, що не мають сім'ї/дітей, перестали дивитися як на неповноцінних. До речі, зараз не дивина коли навіть діти, що проживають окремо, не мають постійних партнерів а про своїх дітей і чути не хочуть. Але історія не рідко рухається по спіралі...
п.с. Чомусь мені здається, що природі/планеті від людей зовсім нічого не потрібно. Людство занадто високої думки про себе.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Сер 07 гру, 2022 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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