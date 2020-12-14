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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10482104831048410485

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:44

З газети,, Виборчої", на скільки виріс платіж по кредиту, у зв'язку з ростом облікової ставки.
" Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się w grudniu na podwyżkę stóp procentowych. Mimo to kredytobiorcom nadal będą rosnąć raty kredytów hipotecznych. Kredytobiorca, który pożyczył na mieszkanie 300 tys. zł w czerwcu ubiegłego roku, zamiast 1334 płaci już co miesiąc 2567 zł."
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За пару пачек, что в Чернигове стоят неразбомбленные квартиры Зёбра, в Канаде можно будет купить булет что в центре Монреаля, что в центре Квебека отличные хоромы, но не для Зебры, а для енота, и то худого.
По дороге, патриотически одев вышиванку, придётся отстегнуть или волонтёрам(хоть пойдут на дело) как запорский Слон, или голодным таможенникам на польской границе. А это тоже слопает кусочек пачечки. Так что пекарни Канады и склады деревообрабатывающей промышленности будут рады видеть нового белого аборигена, готового теперь взять ипотеку на что-то сип-панельное лет так на 50.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:46

  Zebra написав:
  remark написав:
  little_wanderer написав:
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.


Цікаво, як та жінка одна вивезе через кордон 60 кує, в трусах?

usdt


Хіба операції з криптою не контролюються і нема лімітів?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:50

  remark написав:
  little_wanderer написав:
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.


Цікаво, як та жінка одна вивезе через кордон 60 кує, в трусах?

Cпочатку війни можна було все, був спецзакон від НБУ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:52

  Zebra написав:
  little_wanderer написав:Чому "предлагаю не рассматривать"?

Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
За цей час точно можно стати айтишником, або вивчити iноземну мову, або другу вищу освiту отримати.

Ящко чоловiк, то можна просто в ЗСУ пiти - власна квартира точно не буде потрiбна поки вiйна йде.
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.

В будь-якому варiантi власна квартира не вирiшує жодноi проблеми за вiдсутностi роботи, а просто звужує поле для маневру.

Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там, Австралию, Новую Зеландию, любую страну Европы. А что здесь? Квартирка за 60 куе. Никака медицина, нищенская пенсия, бутафория вместо лекарств в аптеках, продукты из бобов, пальмового масла и гнутаната натрия, постоянно идиоты у власти, постоянная угроза войны, постоянная угроза, что тебя или твоих детей мобилизуют.

Такое окно возможностей бывает раз в жизни.

Тут вообще нормальные люди остались или одни зрадофилы и втикачи?
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:52

  BIGor написав:
  remark написав:
  little_wanderer написав:
Якщо жiнка, то береш 60 куе в зуби i iдеш в Европу працювати. З 60 куе можна навiть в Америцi зачепитися зараз.


Цікаво, як та жінка одна вивезе через кордон 60 кує, в трусах?

Cпочатку війни можна було все, був спецзакон від НБУ.


так було з 4-го по 13 березня, а зараз що все так просто, як пише Зебра, перекинув у крипту по одному клацу клави і поїхав?
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:55

  drevlyanin написав:п.с. Чомусь мені здається, що природі/планеті від людей зовсім нічого не потрібно. Людство занадто високої думки про себе.
с вами приятно общаться, жаль тема оффтоп, поэтому в 2х словах. Процессами рождения, смерти и старения управляет природа. Некоторые виды исчезают. Другие напротив показывают высокую жизнеспособность и щедро плодятся здоровые особи. Значит природе что то нужно. И медицина в большинстве случаев бессильна.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:56

  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:

Цікаво, як та жінка одна вивезе через кордон 60 кує, в трусах?

Cпочатку війни можна було все, був спецзакон від НБУ.


так було з 4-го по 13 березня, а зараз що все так просто, як пише Зебра, перекинув у крипту по одному клацу клави і поїхав?

Зараз складніше, але якщо пан Зебра має жінку - вона йому може все зробити за 1-2 тиждні.
BIGor
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