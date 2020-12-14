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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 20:00
Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав:
Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.
я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ви думаєте що в Україні не буде порядку навіть після перемоги?
Кажуть що до літа має все закінчитись і далі відбудова.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:01
airmax78 написав:
Капець у нас народ: часть воюет, отдает жизни и здоровье, часть волонтерит, отдает последнее на армию, а часть тупо пользуясь случаем и результатами жертв первых двух категорий, устраивает свою жизнь в теплой загранице.
.. ПЦ. Одно радует: хло был уверен, что у нас таких 3/4. Оказалось значительно меньше. Но все равно много.
Так Вы же себя описали
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:03
vossmy написав:
Ви думаєте що в Україні не буде порядку навіть після перемоги?
Кажуть що до літа має все закінчитись і далі відбудова.
Зебра вірить у всемогутнє ХЛО, який розпланував бюджет кацапії на 3 роки вперед і буде воювати до останнього зека. При тому що ніхто не знає що буде з кацапським бюджетом вже за рік, а не те що за три роки. Тьфу.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:05
BIGor написав: airmax78 написав:
Капець у нас народ: часть воюет, отдает жизни и здоровье, часть волонтерит, отдает последнее на армию, а часть тупо пользуясь случаем и результатами жертв первых двух категорий, устраивает свою жизнь в теплой загранице.
.. ПЦ. Одно радует: хло был уверен, что у нас таких 3/4. Оказалось значительно меньше. Но все равно много.
Так Вы же себя описали
Ніт. Я працюю де й працював. Частину доходів відправляю на ЗСУ, ПЖ та купу інших ініціатив і залишатись тут не збираюсь.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:10
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Капець у нас народ: часть воюет, отдает жизни и здоровье, часть волонтерит, отдает последнее на армию, а часть тупо пользуясь случаем и результатами жертв первых двух категорий, устраивает свою жизнь в теплой загранице.
.. ПЦ. Одно радует: хло был уверен, что у нас таких 3/4. Оказалось значительно меньше. Но все равно много.
Так Вы же себя описали
Ніт. Я працюю де й працював. Частину доходів відправляю на ЗСУ, ПЖ та купу інших ініціатив і залишатись тут не збираюсь.
Поражаюсь, ваша прачечная отмывает из дыры госбюджета деньги - переводит Вам заграницу 8 куе мес. с этих денег - а Вы чуть-чуть скидываете волонтерам? Где тут польза?
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:14
BIGor написав: airmax78 написав:
Ніт. Я працюю де й працював. Частину доходів відправляю на ЗСУ, ПЖ та купу інших ініціатив і залишатись тут не збираюсь.
Поражаюсь, ваша прачечная отмывает из дыры госбюджета деньги - переводит Вам заграницу 8 куе мес. с этих денег - а Вы чуть-чуть скидываете волонтерам? Где тут польза?
Ви взагалі нічого не знаєте і навигадували собі якоїсь хєрні.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:16
airmax78 написав:
Тут вообще нормальные люди остались или одни зрадофилы и втикачи?
ИМХО у нормальных людей нет времени спамить на форуме
сейчас много гораздо более важных дел
к КРЖН вернемся после победы)
а "колбасники " были всегда, увы..
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:19
BIGor написав:
с этих денег - а Вы чуть-чуть скидываете волонтерам? Где тут польза?
о себе лучше расскажи "аудитор из БИГ4 с инвалидностью" хренов...
какую пользу принес Украине?
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:38
Прохожий у меня инвалидам один ответ - cдохни прокурорская тварь.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:46
vitaliian написав: little_wanderer написав:
А жити в своiй хатi i ходити до мами поicти та просити дати грошей на комуналь це по вашому бiльш природно?
конечно да, мама заинтересована в благополучии своих детей, кто ей ещё поможет на старости. А заниматься утехами с женой, когда за стенкой спит мама, пардоньте неэтично. У мамы будут не лучшие в этот момент ощущения. Которые природа и задумала, чтобы дети с родителями жили раздельно.
Нема часу це коментувати, незрозумiло чому в свой квартирi при дiтях за стiнкою можна ахатись на льоту, а при матерi не можна, але тема не про те.
Короче нормальна людина зараз вiдкладе 30куе десь на щоб пережити 2 роки форс-мажору.
З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.
Тому зараз буде просадка цiни десь на 30 куе мiнiмум вiд рiвня заощаджень.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Сер 07 гру, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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