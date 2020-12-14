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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 гру, 2022 20:59
little_wanderer написав:
В момент коли ХЛО здохне, цей цiнник за 1 день буде вiдкоректовано наверх на 15 куе вiд поточноi на той момент цiни, тому що знизиться напруга.
А через декiлька мicяцiв потому i на вci 30 куе заначки.
Я так розумію - про ціни Києва пишете?
А про Львів - маєте теж якусь схожу формулу ціноутворення на житло?(на вторинку і первинку)
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:09
little_wanderer написав:
Нема часу це коментувати, незрозумiло чому в свой квартирi при дiтях за стiнкою можна ахатись на льоту, а при матерi не можна
элементарно Ватсон при детях можно (за закрытой дверью) если оба родителя им родные.
Но если папа - отчим, возникает ощущение что мама их предала.
Для мамы мужа невестка чужая. Ощущение те же (как будто сын маму предал). Подчеркну, это не детские обиды или комплексы, а заложено природой, как сигнал желательного или нежелательного поведения.
Это не значит что все себя ведут желательно. Наверное даже меньшинство, но тем не менее сигналы есть.
По этой кстати причине женщины с детьми гораздо менее востребованы среди мужчин. Чтобы думали мозгами от кого рожать. Сами по себе дети не токсичны и вообще тут не при чём.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 гру, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:13
little_wanderer написав:
З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.
Приблизно 6 місяців.
Думаете заміна Xуйла на патрушева щось принципово змінить?
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:25
vitaliian написав: little_wanderer написав:
Нема часу це коментувати, незрозумiло чому в свой квартирi при дiтях за стiнкою можна ахатись на льоту, а при матерi не можна
элементарно Ватсон при детях можно (за закрытой дверью) если оба родителя им родные.
Но если папа - отчим, возникает ощущение что мама их предала.
Для мамы мужа невестка чужая. Ощущение те же (как будто сын маму предал). Подчеркну, это не детские обиды или комплексы, а заложено природой, как сигнал желательного или нежелательного поведения.
Удивительно что кто-то этого не понимает.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:28
Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав:
Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.
я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.
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