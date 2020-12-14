RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10484104851048610487

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:59

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  little_wanderer написав:В момент коли ХЛО здохне, цей цiнник за 1 день буде вiдкоректовано наверх на 15 куе вiд поточноi на той момент цiни, тому що знизиться напруга.

А через декiлька мicяцiв потому i на вci 30 куе заначки.

Я так розумію - про ціни Києва пишете?
А про Львів - маєте теж якусь схожу формулу ціноутворення на житло?(на вторинку і первинку)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4149
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:09

  little_wanderer написав:Нема часу це коментувати, незрозумiло чому в свой квартирi при дiтях за стiнкою можна ахатись на льоту, а при матерi не можна
элементарно Ватсон при детях можно (за закрытой дверью) если оба родителя им родные.

Но если папа - отчим, возникает ощущение что мама их предала.

Для мамы мужа невестка чужая. Ощущение те же (как будто сын маму предал). Подчеркну, это не детские обиды или комплексы, а заложено природой, как сигнал желательного или нежелательного поведения.

Это не значит что все себя ведут желательно. Наверное даже меньшинство, но тем не менее сигналы есть.

По этой кстати причине женщины с детьми гораздо менее востребованы среди мужчин. Чтобы думали мозгами от кого рожать. Сами по себе дети не токсичны и вообще тут не при чём.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:13

  little_wanderer написав:З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.

Приблизно 6 місяців.
Думаете заміна Xуйла на патрушева щось принципово змінить?
UA
 
Повідомлень: 7366
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:25

  vitaliian написав:
  little_wanderer написав:Нема часу це коментувати, незрозумiло чому в свой квартирi при дiтях за стiнкою можна ахатись на льоту, а при матерi не можна
элементарно Ватсон при детях можно (за закрытой дверью) если оба родителя им родные.

Но если папа - отчим, возникает ощущение что мама их предала.

Для мамы мужа невестка чужая. Ощущение те же (как будто сын маму предал). Подчеркну, это не детские обиды или комплексы, а заложено природой, как сигнал желательного или нежелательного поведения.

Удивительно что кто-то этого не понимает.
airmax78
 
Повідомлень: 41424
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:28

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.

я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там

институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 24.10.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10484104851048610487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14704497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.