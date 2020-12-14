RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10483104841048510486

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:28

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.

я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там

институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 24.10.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:32

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  little_wanderer написав:Нема часу це коментувати, незрозумiло чому в свой квартирi при дiтях за стiнкою можна ахатись на льоту, а при матерi не можна
элементарно Ватсон при детях можно (за закрытой дверью) если оба родителя им родные.

Но если папа - отчим, возникает ощущение что мама их предала.

Для мамы мужа невестка чужая. Ощущение те же (как будто сын маму предал). Подчеркну, это не детские обиды или комплексы, а заложено природой, как сигнал желательного или нежелательного поведения.

Удивительно что кто-то этого не понимает.

что понимать, детей имели? дочка ревнует к отцу например, если жена уделяет внимание мужу. Это все взагали, понятно, что мама не хочет отдавать свое чадо.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 24.10.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:41

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 22:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:03

  UA написав:
  little_wanderer написав:З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.

Приблизно 6 місяців.
Думаете заміна Xуйла на патрушева щось принципово змінить?


Я ж тому й кажу що на 15 куе спочатку, тому що народ буде придивлятись що ж воно далi буде.
Якщо ж все закiнчиться повною перемогою i НАТО, то може й на всi 45куе пiдрости вже на другий день на настроях "будетокодорожать" i вивертаннi матрасiв, а далi корекцiя вниз до реального рiвня.

Короче, хто хоче купити надiйно по справедливiй цiнi з привязкою до ВВП то варто чекати пару рокiв пicля вiйни.
Все що до того моменту - то ловля рибки в мутнiй водi наперегонки з оленями - може як повезти так i не повезти
little_wanderer
 
Повідомлень: 809
З нами з: 16.10.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:19

  little_wanderer написав:Якщо ж все закiнчиться повною перемогою i НАТО, то може й на всi 45куе пiдрости вже на другий день на настроях "будетокодорожать" i
на настроениях "ема-е надо где то жить", и "сцу*о где искать работу". Если по пп1 география широкая, за исключением приграничных с рф городов, то по пп2 только Киев, как после любого кризиса Киев встречал волну мигрантов, которые оказались ненужными на малой родине.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15440
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:
  little_wanderer написав:З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.

Приблизно 6 місяців.
Думаете заміна Xуйла на патрушева щось принципово змінить?

Так. Х-ло був ініціатором цієї війни як подовження імперського курсу Росії. Зараз вона вже отримала по зубах. Вийти з цієї нікому не потрібної на Росії війни заважає тільки особистість Х-ла, для якого це буде втратой влади, та, вірогідно, життя.
Закінчення війни через його смерть/усунення більш ймовірна, ніж суто військова перемога України. Тобто це буде чіткій індикатор. Гарно було б, коли це супроводжувалось війною за владу з переходом в громадянську та розпадом. Але нажаль це буде, коли він помре не сьогодні, а десь у 24. Чим довше триває війна, тім менш шансів на збереження Росії у кордонах 91.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9261
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2154 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  little_wanderer написав:Короче, хто хоче купити надiйно по справедливiй цiнi з привязкою до ВВП то варто чекати пару рокiв пicля вiйни.

Через пару років після війни Україна буде в ЄС з відповідними цінами.
Але різниця цін ЗУ та ВУ буде приголомшувати. Київ ні туди, ні сюди. Зі Столиці, він перетвориться просто у велике місто бідної держави.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9261
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2154 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:43

  Vlad442 написав:
  little_wanderer написав:Короче, хто хоче купити надiйно по справедливiй цiнi з привязкою до ВВП то варто чекати пару рокiв пicля вiйни.

Через пару років після війни Україна буде в ЄС з відповідними цінами.
Але різниця цін ЗУ та ВУ буде приголомшувати. Київ ні туди, ні сюди. Зі Столиці, він перетвориться просто у велике місто бідної держави.

А что вы прогнозируете по Харькову?
Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом
Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.
барабашов
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А что вы прогнозируете по Харькову?
Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом
Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.

Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9261
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2154 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни
https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys
Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9261
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2154 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10483104841048510486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14705851
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5593)
07.12.2022 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.