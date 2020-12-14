Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
little_wanderer написав:З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.
Приблизно 6 місяців. Думаете заміна Xуйла на патрушева щось принципово змінить?
Я ж тому й кажу що на 15 куе спочатку, тому що народ буде придивлятись що ж воно далi буде. Якщо ж все закiнчиться повною перемогою i НАТО, то може й на всi 45куе пiдрости вже на другий день на настроях "будетокодорожать" i вивертаннi матрасiв, а далi корекцiя вниз до реального рiвня.
Короче, хто хоче купити надiйно по справедливiй цiнi з привязкою до ВВП то варто чекати пару рокiв пicля вiйни. Все що до того моменту - то ловля рибки в мутнiй водi наперегонки з оленями - може як повезти так i не повезти
little_wanderer написав:Якщо ж все закiнчиться повною перемогою i НАТО, то може й на всi 45куе пiдрости вже на другий день на настроях "будетокодорожать" i
на настроениях "ема-е надо где то жить", и "сцу*о где искать работу". Если по пп1 география широкая, за исключением приграничных с рф городов, то по пп2 только Киев, как после любого кризиса Киев встречал волну мигрантов, которые оказались ненужными на малой родине.
little_wanderer написав:З остатку, якщо дуже свербить, планує сидiти тут далi пiсля вiйни, та є iнсайд вiд ХЛА що вiн завтра здохне, то можна придбати квартиру.
Приблизно 6 місяців. Думаете заміна Xуйла на патрушева щось принципово змінить?
Так. Х-ло був ініціатором цієї війни як подовження імперського курсу Росії. Зараз вона вже отримала по зубах. Вийти з цієї нікому не потрібної на Росії війни заважає тільки особистість Х-ла, для якого це буде втратой влади, та, вірогідно, життя. Закінчення війни через його смерть/усунення більш ймовірна, ніж суто військова перемога України. Тобто це буде чіткій індикатор. Гарно було б, коли це супроводжувалось війною за владу з переходом в громадянську та розпадом. Але нажаль це буде, коли він помре не сьогодні, а десь у 24. Чим довше триває війна, тім менш шансів на збереження Росії у кордонах 91.
little_wanderer написав:Короче, хто хоче купити надiйно по справедливiй цiнi з привязкою до ВВП то варто чекати пару рокiв пicля вiйни.
Через пару років після війни Україна буде в ЄС з відповідними цінами. Але різниця цін ЗУ та ВУ буде приголомшувати. Київ ні туди, ні сюди. Зі Столиці, він перетвориться просто у велике місто бідної держави.
little_wanderer написав:Короче, хто хоче купити надiйно по справедливiй цiнi з привязкою до ВВП то варто чекати пару рокiв пicля вiйни.
Через пару років після війни Україна буде в ЄС з відповідними цінами. Але різниця цін ЗУ та ВУ буде приголомшувати. Київ ні туди, ні сюди. Зі Столиці, він перетвориться просто у велике місто бідної держави.
А что вы прогнозируете по Харькову? Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.
барабашов написав:А что вы прогнозируете по Харькову? Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.
Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.
Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.