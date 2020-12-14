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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10484104851048610487

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 150
1. Не вище 500
17%
25
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:44

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А что вы прогнозируете по Харькову?
Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом
Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.

Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.

Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:49

  Vlad442 написав:Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни
https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys
Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Одного желания мало. Не буду приводить примеры, ветка не про это.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 00:01

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни
https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys
Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Одного желания мало..
- неизбежно вынужденная выбирать, кого в приоритете оставить на субсидированное пмж - украинцев или ,грубо говоря, сомалийцев, сирийцев и афганцев - Европа оставит украинцев.
А афганцы и все другие привыкшие к жизни среди войны - приедут "студентами" в Харьков и останутся на пмж в Украине:
  Proofy написав:
  Vlad442 написав:Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.


Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город?
- Верю!
Я - верю. Про студентов из беднейших стран.
Про "восстанавливаться" - только критическая и городские "визитные карточки".
flysoulfly
 
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