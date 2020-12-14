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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:02
Вроде в регионе морозы пока что не предвидятся. По крайней мере, если синоптики не насвистели, то до третьей декады января среднесуточная температура будет стремиться к околонулевой за исключением нескольких дней.
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:55
Чистится он тоже сам?
Отопление дровами очень грязное дело, поэтому твердотопливники и выносят в технические помещения. Камин это красота, а не практичность. Если использовать на постоянно, со временем вся комната пропитается запахом и сажей.
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если бы не постепенная деградация, я бы верил, но война стала катализатором процессов, которые идут давно. Раньше студенты ехали в Харьков чтобы после ВУЗа там зацепиться, сейчас едут в Польшу или на худой конец в Киев. Отсутствие промышленности, на которую заточена система образования, приводит к деградации ВУЗов, которые превращаются в продавцов корочек. Нет работы, нет качественных студентов.
Я не говорю, что будут бегать стаи бродячих собак среди заброшенных домов, но тенденция загнивания усугубится. Минус торговля, минус IT, частично минус мелкий бизнес, крупные заводы в своей массе умерли еще в 90-е.
Даже до войны заходишь в метро в Киеве, 80% люди младше 35. Заходишь в метро в Харькове, 80% старше.
У людей очень сильны стереотипы. До сих пор многие сидят в Полтавах, Ивано-Франковсках, хотя там не более спокойно. Так и бизнес, если окопался на новом месте, запустился, зачем ему тратиться на возвращение?
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:16
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:28
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:04
Переїзд почався, тому що мутрий нарот не бажає пішки ходити на 20+ поверхів і смажити картоплю лише коли є енергія (в Києві 4/4, приблизно).
Щасливі власники силіконових МОПів будуть здавати їх за "скільки дають".
А дадуть небагато, тому що ситуація екзистенціальна.
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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