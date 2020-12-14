Додано: Чет 08 гру, 2022 12:05

Proofy написав: Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город? Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город?

Если бы не постепенная деградация, я бы верил, но война стала катализатором процессов, которые идут давно. Раньше студенты ехали в Харьков чтобы после ВУЗа там зацепиться, сейчас едут в Польшу или на худой конец в Киев. Отсутствие промышленности, на которую заточена система образования, приводит к деградации ВУЗов, которые превращаются в продавцов корочек. Нет работы, нет качественных студентов.Я не говорю, что будут бегать стаи бродячих собак среди заброшенных домов, но тенденция загнивания усугубится. Минус торговля, минус IT, частично минус мелкий бизнес, крупные заводы в своей массе умерли еще в 90-е.Даже до войны заходишь в метро в Киеве, 80% люди младше 35. Заходишь в метро в Харькове, 80% старше.У людей очень сильны стереотипы. До сих пор многие сидят в Полтавах, Ивано-Франковсках, хотя там не более спокойно. Так и бизнес, если окопался на новом месте, запустился, зачем ему тратиться на возвращение?