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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:28
Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
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барабашов
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Додано: Чет 08 гру, 2022 13:46
Frant написав:
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Ні. Такі пропозиції зараз майже відсутні на ринку. Мої орендарі намагались перестрибнути, але не змогли.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 14:04
барабашов написав: Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
Переїзд почався, тому що мутрий нарот не бажає пішки ходити на 20+ поверхів і смажити картоплю лише коли є енергія (в Києві 4/4, приблизно).
Щасливі власники силіконових МОПів будуть здавати їх за "скільки дають".
А дадуть небагато, тому що ситуація екзистенціальна.
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Frant
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Додано: Чет 08 гру, 2022 14:08
Успіх написав:
А про Львів - маєте теж якусь схожу формулу ціноутворення на житло?(на вторинку і первинку)
После победы цены на недвигу снизятся))) Многие из понаехавших с радостью вернутся к себе домой или передут в Киев )
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Додано: Чет 08 гру, 2022 18:10
барабашов написав: Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
эти цены будут в воспаленном воображении франта после приема очередного графинчика)))
на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
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Додано: Чет 08 гру, 2022 18:28
Frant написав:
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
Черговий балаболопрогноз. Якщо не буде такого, "з'їсте капелюха"?
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