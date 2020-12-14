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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10482104831048410485

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:28

  Frant написав:Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Ні. Такі пропозиції зараз майже відсутні на ринку. Мої орендарі намагались перестрибнути, але не змогли.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:04

  барабашов написав:
  Frant написав:Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?

Переїзд почався, тому що мутрий нарот не бажає пішки ходити на 20+ поверхів і смажити картоплю лише коли є енергія (в Києві 4/4, приблизно).
Щасливі власники силіконових МОПів будуть здавати їх за "скільки дають".
А дадуть небагато, тому що ситуація екзистенціальна.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:А про Львів - маєте теж якусь схожу формулу ціноутворення на житло?(на вторинку і первинку)

После победы цены на недвигу снизятся))) Многие из понаехавших с радостью вернутся к себе домой или передут в Киев )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:10

  барабашов написав:
  Frant написав:Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?

эти цены будут в воспаленном воображении франта после приема очередного графинчика)))
на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

Черговий балаболопрогноз. Якщо не буде такого, "з'їсте капелюха"?
Faceless
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