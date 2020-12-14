|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:28
Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:46
Frant написав:
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Ні. Такі пропозиції зараз майже відсутні на ринку. Мої орендарі намагались перестрибнути, але не змогли.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9262
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2164 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:04
барабашов написав: Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
Переїзд почався, тому що мутрий нарот не бажає пішки ходити на 20+ поверхів і смажити картоплю лише коли є енергія (в Києві 4/4, приблизно).
Щасливі власники силіконових МОПів будуть здавати їх за "скільки дають".
А дадуть небагато, тому що ситуація екзистенціальна.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23092
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:08
Успіх написав:
А про Львів - маєте теж якусь схожу формулу ціноутворення на житло?(на вторинку і первинку)
После победы цены на недвигу снизятся))) Многие из понаехавших с радостью вернутся к себе домой или передут в Киев )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 18:10
барабашов написав: Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
эти цены будут в воспаленном воображении франта после приема очередного графинчика)))
на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12869
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 882 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 гру, 2022 18:28
Frant написав:
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
Черговий балаболопрогноз. Якщо не буде такого, "з'їсте капелюха"?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32358
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7631 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 08 гру, 2022 19:52
Модератор, я не понимаю, зачем удалять сообщения о том, что последние десятилетия в Киеве и во всем мире применяется горизонтальная разводка отопления, в которой есть насос - 25 в ней этажей или один
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1175
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 20:09
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне.
Я не против. Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? Потому что нет смысла. Так и покупка квартиры в войну для большинства не стоит на повестке дня.
vitaliian написав:
С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Чистый доход составил не 200 а 160 тыс. Изначально не нужно думать что 200 это чистый доход, тогда эмоций про убитый бойлер не появится.
Так и арендатору не нужно забывать, что в своем он будет платить эти 40 тысяч из своего кармана, а лендлорду он заплатил не 200, а 160. Когда мечтают о своем, как-то не обращают внимание на этот момент.
vitaliian написав:
А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем). Понимаете разницу? Если деваться некуда будут арендовать по 6-7к с убитой техникой или вообще без нее.
У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие.
Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.
Ірпіньска ріелторша хоче, щоб більше квартир продавалось.
І задорого!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23092
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 20:12
Прохожий написав: барабашов написав: Frant написав:
Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.
До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!
Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
эти цены будут в воспаленном воображении франта после приема очередного графинчика)))
на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
Дайош електрогенератор на кожен ліфт, на кожну електроплиту в новобудних ЖК!
За рахунок п.Прохожого!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23092
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 2438 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23396
|14722590
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943635
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4924
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|