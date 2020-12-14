Vlad442 написав:

airmax78 написав: Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне. Человек хочет иметь свой дом. Это на подсознательном уровне.

vitaliian написав: С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Чистый доход составил не 200 а 160 тыс. Изначально не нужно думать что 200 это чистый доход, тогда эмоций про убитый бойлер не появится. С него берут деньги за убитую мебель и ржавый бойлер. Странно что вы об этом пишете, как будто у убитого и нового ремонта одинаковый прайс. Это эмоции, вам заплатили за 3 года 200+ тыс грн, при этом убили обои, бойлер и шторы, мебель, стиралку и сантехнику на 40 тыс. Чистый доход составил не 200 а 160 тыс. Изначально не нужно думать что 200 это чистый доход, тогда эмоций про убитый бойлер не появится.

vitaliian написав: А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем). Понимаете разницу? Если деваться некуда будут арендовать по 6-7к с убитой техникой или вообще без нее. А арендатора жизнь заставляет арендовать (вариант жить до пенсии с родителями или у любовниц не рассматриваем). Понимаете разницу? Если деваться некуда будут арендовать по 6-7к с убитой техникой или вообще без нее.

Я не против. Приведу аналогию с недвижимостью - своя машина vs такси. У каждого решения есть плюсы и минусы. Вы, например, в Вене не побежали покупать свою машину. Почему? Потому что нет смысла. Так и покупка квартиры в войну для большинства не стоит на повестке дня.Так и арендатору не нужно забывать, что в своем он будет платить эти 40 тысяч из своего кармана, а лендлорду он заплатил не 200, а 160. Когда мечтают о своем, как-то не обращают внимание на этот момент.У арендатора тоже есть свобода выбора. Он может арендовать пентхауз или комнату в коммуналке, в Киеве или в Вене. Может пойти на завод в Чехии, где предоставляют общежитие.Изначально разговор зашел про арендатора, у которого есть сейчас выбор, у которого есть в заначке стоимость квартиры. Вы утверждаете, что ему разумно сейчас купить, я думаю, что именно сейчас это был бы безумный поступок.