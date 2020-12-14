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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10482104831048410485

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:28

  Frant написав:Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Ні. Такі пропозиції зараз майже відсутні на ринку. Мої орендарі намагались перестрибнути, але не змогли.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:04

  барабашов написав:
  Frant написав:Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?

Переїзд почався, тому що мутрий нарот не бажає пішки ходити на 20+ поверхів і смажити картоплю лише коли є енергія (в Києві 4/4, приблизно).
Щасливі власники силіконових МОПів будуть здавати їх за "скільки дають".
А дадуть небагато, тому що ситуація екзистенціальна.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:А про Львів - маєте теж якусь схожу формулу ціноутворення на житло?(на вторинку і первинку)

После победы цены на недвигу снизятся))) Многие из понаехавших с радостью вернутся к себе домой или передут в Киев )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:10

  барабашов написав:
  Frant написав:Ну що, панове.
Ціна оренди в Києві пішла вниз.
Як і вартість "вторинки".
Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

До речі, вже стартував процес переїзду орендарів з 10-25 поверхів в стару газифіковану малоетажну п'ятиповерхову забудову.
Привіт рилам-новобудівцям!

Так эти цены будут от курса 100 или новострой какой то идиот будет за 4000 сдавать да и ещё с техникой(а Г9а за 8000 и это за два уровня с джакузей!)???
Переезд стартанул от отсутствия полного света? Или 4х4 часа его дают?

эти цены будут в воспаленном воображении франта после приема очередного графинчика)))
на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Через півроку квартира з хорошим ремонтом буде здаватись за 100-150 дол/міс, з модними МОПами і венеціанською штукатуркою - за 200 дол/міс.

Черговий балаболопрогноз. Якщо не буде такого, "з'їсте капелюха"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:07

  Прохожий написав:на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))

Название "нормального" новостроя где это организовано можно озвучить?
Сколько с квартиры в месяц на топливо для генератора собирают? Как организовано место для хранение топлива, ибо там в сутки до 1000 л. потребление будут.Сомневаюсь, что канистрами на заправке будут набирать каждый день ))
И самое интересное, как ведется учет потребляемого электричества с квартиры , даже если ставить УВР то входной в квартиру счетчик будет считать суммарное потребление- то показание ээ от гор.сети то от генератора??. :mrgreen:
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:27

  Vlad442 написав:Я не говорю, что будут бегать стаи бродячих собак среди заброшенных домов
а зря...
В Детройте да, а в Харькове - нет? Да ладно.
Именно будут и бегать стаи среди реально почти пустых домов бывших рабочих окраин и самого ветхого Центра...
...и везде бомжеватого вида люмпены будут тянуть куда-то металлолом и еще что-то, воровато озираясь.
Реальный постиндустриальный хоррор.
Кто был в маленьких донбасских городах с конца 90-х - тот видел это, свернув с центральной улицы.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:07

  maza5 написав:
  Прохожий написав:на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))

Название "нормального" новостроя где это организовано можно озвучить?
Сколько с квартиры в месяц на топливо для генератора собирают? Как организовано место для хранение топлива, ибо там в сутки до 1000 л. потребление будут.Сомневаюсь, что канистрами на заправке будут набирать каждый день ))
И самое интересное, как ведется учет потребляемого электричества с квартиры , даже если ставить УВР то входной в квартиру счетчик будет считать суммарное потребление- то показание ээ от гор.сети то от генератора??. :mrgreen:

Попытки запутить дома на генераторах действительно были.
Всё уперлось в себестоимость 1 киловата в 25 грн (этот только топливо)
Сложность организации учета потребленной ЭЭ
Ну и несознательность жильцов врубающих электроплиты - и электрочайники.

Тупые рылы часто говорят клиентам что дом на генераторе.
В 99% это неправда. Это всего неотключаемые дома.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:33

UA
У нас в райончике(посёлке) при Автозаводе, сейчас это ЮМЗ, где в 48-49годах построили типовые домики для семей рабочих на 8 квартир, но с ЦО от завода(по карте города это туда прилетелО два раза в последний раз, СК Метеор по нашему) внуки тех первых рабочих решили эту проблему так:
1) скинулись ещё в октябре и привезли по нормальной цене генератор кВт на 5 с Польши тысяч за 30(там)
2) посчитали расход топлива и кому то с авто в гараже рядом с домом сделали стратегический запас канистр(знаю что нельзя) на пару суток, авто типа Таврии, не жалко
3)вырыли яму рядом с домом куда после гидро- и звукоизоляции и устройства выхлопоотведения и воздухозабора и поставили этот генератор
4) создал вайбер группу на 8 персон, в которой договариваются кто включает этот генератор в конкретный день и как и кто потребляет эту энергию по справедливости(стиралка,утюг,посудомойка и т.д,, электроплит и духовок нет вроде, дом газифицирован и все уже с автономками)
5) !!!! По максимальному потребляемому току поставили пару последовательных плавких предохранителей на вводе в дом, все знают кто что включил, сгорело - бери у главного по дому предохранитель и сам меняй
Расходы на топливо меньше сотни в день то есть 12грн с квартиры. По ТО не в курсе, но там рукастые ребята с СТО что битки восстанавливают в доме живут, они же и возглавили этот проект
Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
барабашов
 
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