Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:UA У нас в райончике(посёлке) при Автозаводе, сейчас это ЮМЗ, где в 48-49годах построили типовые домики для семей рабочих на 8 квартир, но с ЦО от завода(по карте города это туда прилетелО два раза в последний раз, СК Метеор по нашему) внуки тех первых рабочих решили эту проблему так: 1) скинулись ещё в октябре и привезли по нормальной цене генератор кВт на 5 с Польши тысяч за 30(там) 2) посчитали расход топлива и кому то с авто в гараже рядом с домом сделали стратегический запас канистр(знаю что нельзя) на пару суток, авто типа Таврии, не жалко 3)вырыли яму рядом с домом куда после гидро- и звукоизоляции и устройства выхлопоотведения и воздухозабора и поставили этот генератор 4) создал вайбер группу на 8 персон, в которой договариваются кто включает этот генератор в конкретный день и как и кто потребляет эту энергию по справедливости(стиралка,утюг,посудомойка и т.д,, электроплит и духовок нет вроде, дом газифицирован и все уже с автономками) 5) !!!! По максимальному потребляемому току поставили пару последовательных плавких предохранителей на вводе в дом, все знают кто что включил, сгорело - бери у главного по дому предохранитель и сам меняй Расходы на топливо меньше сотни в день то есть 12грн с квартиры. По ТО не в курсе, но там рукастые ребята с СТО что битки восстанавливают в доме живут, они же и возглавили этот проект Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
У меня генератор. Про 100 грн в день, это 30-45 мин работы в день на 8 квартир, по 4-6 минут на квартиру в день. При такой нагрузке, зачем он им был нужен, генератор?
adeges написав:меня генератор. Про 100 грн в день, это 30-45 мин работы в день на 8 квартир, по 4-6 минут на квартиру в день. При такой нагрузке, зачем он им был нужен, генератор?
100 в день это на одну квартиру, примерно час - два работы генератора. За это время можно постирать, нагреть бойлер, приготовить еду в мультиварке, зарядить гаджеты. А количество квартир указано правильно, раз в сутки по 2 часа это максимум 5 квартир. Генератор не может долго работать без перерыва. И проблему отопления он не решает.
UA написав:Всё уперлось в себестоимость 1 киловата в 25 грн (этот только топливо) Сложность организации учета потребленной ЭЭ Ну и несознательность жильцов врубающих электроплиты - и электрочайники
в малоквартирных домах решаемо, если юзать гену по очереди. Для многоквартирного нужно нанимать человека который бы завозил топливо, контролировал потребление, решал технические вопросы. Бомж с улицы не подходит, нужен спец с опытом. То есть минимум 12к ещё зарплата к стоимости топлива. Тоже решаемо но уже с бОльшими затратами. Кто то по любому откажется, вариант разбить затраты на всех - не рабочий. Отдельный человек должен будет вести учёт.
барабашов написав:Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
adeges написав:меня генератор. Про 100 грн в день, это 30-45 мин работы в день на 8 квартир, по 4-6 минут на квартиру в день. При такой нагрузке, зачем он им был нужен, генератор?
100 в день это на одну квартиру, примерно час - два работы генератора. За это время можно постирать, нагреть бойлер, приготовить еду в мультиварке, зарядить гаджеты. А количество квартир указано правильно, раз в сутки по 2 часа это максимум 5 квартир. Генератор не может долго работать без перерыва. И проблему отопления он не решает.
UA написав:Всё уперлось в себестоимость 1 киловата в 25 грн (этот только топливо) Сложность организации учета потребленной ЭЭ Ну и несознательность жильцов врубающих электроплиты - и электрочайники
в малоквартирных домах решаемо, если юзать гену по очереди. Для многоквартирного нужно нанимать человека который бы завозил топливо, контролировал потребление, решал технические вопросы. Бомж с улицы не подходит, нужен спец с опытом. То есть минимум 12к ещё зарплата к стоимости топлива. Тоже решаемо но уже с бОльшими затратами. Кто то по любому откажется, вариант разбить затраты на всех - не рабочий. Отдельный человек должен будет вести учёт.
барабашов написав:Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер. Жена как-то случайно врубила 2кВт чайник при включённом генератор, он так начал выть(рабочая мощность 3,5кВт) , что пришлось сразу вырубить. При том 2кВт болгарка+холодильник +свет тянет без проблем. То есть, чтобы беспроблемно тянуть 2 кВт ТЭНы наверное 5-6кВТ генератор нужен. А в стиралка тоже ТЭНы киловатта на 1,5-2 стоят, значит, чтобы потянуть бойлер +стиралку нужно гену киловатт на 8-10.Неговоря о том, что в инструкции прямо написано, что не рекомендуется подключать нагревательныне елементы.
Bolt написав:Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер
крупные потребители включать по очереди). Стирать не обязательно на 80° можно и на 30° чайник у меня 1,2 кВт отлично греет. Может на 1 минуту дольше. Зато не боюсь перегрузок когда работают бойлер, стиралка, компрессор кондея и чайник.
В целом тренд на технику с низкой потребляемой мощностью.