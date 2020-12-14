барабашов написав:

У нас в райончике(посёлке) при Автозаводе, сейчас это ЮМЗ, где в 48-49годах построили типовые домики для семей рабочих на 8 квартир, но с ЦО от завода(по карте города это туда прилетелО два раза в последний раз, СК Метеор по нашему) внуки тех первых рабочих решили эту проблему так:1) скинулись ещё в октябре и привезли по нормальной цене генератор кВт на 5 с Польши тысяч за 30(там)2) посчитали расход топлива и кому то с авто в гараже рядом с домом сделали стратегический запас канистр(знаю что нельзя) на пару суток, авто типа Таврии, не жалко3)вырыли яму рядом с домом куда после гидро- и звукоизоляции и устройства выхлопоотведения и воздухозабора и поставили этот генератор4) создал вайбер группу на 8 персон, в которой договариваются кто включает этот генератор в конкретный день и как и кто потребляет эту энергию по справедливости(стиралка,утюг,посудомойка и т.д,, электроплит и духовок нет вроде, дом газифицирован и все уже с автономками)5) !!!! По максимальному потребляемому току поставили пару последовательных плавких предохранителей на вводе в дом, все знают кто что включил, сгорело - бери у главного по дому предохранитель и сам меняйРасходы на топливо меньше сотни в день то есть 12грн с квартиры. По ТО не в курсе, но там рукастые ребята с СТО что битки восстанавливают в доме живут, они же и возглавили этот проектКак такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.