RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10484104851048610487>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:02

  барабашов написав:UA
У нас в райончике(посёлке) при Автозаводе, сейчас это ЮМЗ, где в 48-49годах построили типовые домики для семей рабочих на 8 квартир, но с ЦО от завода(по карте города это туда прилетелО два раза в последний раз, СК Метеор по нашему) внуки тех первых рабочих решили эту проблему так:
1) скинулись ещё в октябре и привезли по нормальной цене генератор кВт на 5 с Польши тысяч за 30(там)
2) посчитали расход топлива и кому то с авто в гараже рядом с домом сделали стратегический запас канистр(знаю что нельзя) на пару суток, авто типа Таврии, не жалко
3)вырыли яму рядом с домом куда после гидро- и звукоизоляции и устройства выхлопоотведения и воздухозабора и поставили этот генератор
4) создал вайбер группу на 8 персон, в которой договариваются кто включает этот генератор в конкретный день и как и кто потребляет эту энергию по справедливости(стиралка,утюг,посудомойка и т.д,, электроплит и духовок нет вроде, дом газифицирован и все уже с автономками)
5) !!!! По максимальному потребляемому току поставили пару последовательных плавких предохранителей на вводе в дом, все знают кто что включил, сгорело - бери у главного по дому предохранитель и сам меняй
Расходы на топливо меньше сотни в день то есть 12грн с квартиры. По ТО не в курсе, но там рукастые ребята с СТО что битки восстанавливают в доме живут, они же и возглавили этот проект
Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.


У меня генератор. Про 100 грн в день, это 30-45 мин работы в день на 8 квартир, по 4-6 минут на квартиру в день. При такой нагрузке, зачем он им был нужен, генератор?
adeges
 
Повідомлень: 4061
З нами з: 14.03.06
Подякував: 324 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:31

  adeges написав:меня генератор. Про 100 грн в день, это 30-45 мин работы в день на 8 квартир, по 4-6 минут на квартиру в день. При такой нагрузке, зачем он им был нужен, генератор?
100 в день это на одну квартиру, примерно час - два работы генератора. За это время можно постирать, нагреть бойлер, приготовить еду в мультиварке, зарядить гаджеты. А количество квартир указано правильно, раз в сутки по 2 часа это максимум 5 квартир. Генератор не может долго работать без перерыва. И проблему отопления он не решает.
  UA написав:Всё уперлось в себестоимость 1 киловата в 25 грн (этот только топливо)
Сложность организации учета потребленной ЭЭ
Ну и несознательность жильцов врубающих электроплиты - и электрочайники
в малоквартирных домах решаемо, если юзать гену по очереди. Для многоквартирного нужно нанимать человека который бы завозил топливо, контролировал потребление, решал технические вопросы. Бомж с улицы не подходит, нужен спец с опытом. То есть минимум 12к ещё зарплата к стоимости топлива. Тоже решаемо но уже с бОльшими затратами. Кто то по любому откажется, вариант разбить затраты на всех - не рабочий. Отдельный человек должен будет вести учёт.
  барабашов написав:Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
это уже электростанция нужна, размером с тепловоз.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... GFgOY.html
На нем же можно боеприпасы и гуманитарку возить
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:40

  vitaliian написав:
  adeges написав:меня генератор. Про 100 грн в день, это 30-45 мин работы в день на 8 квартир, по 4-6 минут на квартиру в день. При такой нагрузке, зачем он им был нужен, генератор?
100 в день это на одну квартиру, примерно час - два работы генератора. За это время можно постирать, нагреть бойлер, приготовить еду в мультиварке, зарядить гаджеты. А количество квартир указано правильно, раз в сутки по 2 часа это максимум 5 квартир. Генератор не может долго работать без перерыва. И проблему отопления он не решает.
  UA написав:Всё уперлось в себестоимость 1 киловата в 25 грн (этот только топливо)
Сложность организации учета потребленной ЭЭ
Ну и несознательность жильцов врубающих электроплиты - и электрочайники
в малоквартирных домах решаемо, если юзать гену по очереди. Для многоквартирного нужно нанимать человека который бы завозил топливо, контролировал потребление, решал технические вопросы. Бомж с улицы не подходит, нужен спец с опытом. То есть минимум 12к ещё зарплата к стоимости топлива. Тоже решаемо но уже с бОльшими затратами. Кто то по любому откажется, вариант разбить затраты на всех - не рабочий. Отдельный человек должен будет вести учёт.
  барабашов написав:Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
это уже электростанция нужна, размером с тепловоз.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... GFgOY.html
На нем же можно боеприпасы и гуманитарку возить

Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер. Жена как-то случайно врубила 2кВт чайник при включённом генератор, он так начал выть(рабочая мощность 3,5кВт) , что пришлось сразу вырубить. При том 2кВт болгарка+холодильник +свет тянет без проблем. То есть, чтобы беспроблемно тянуть 2 кВт ТЭНы наверное 5-6кВТ генератор нужен. А в стиралка тоже ТЭНы киловатта на 1,5-2 стоят, значит, чтобы потянуть бойлер +стиралку нужно гену киловатт на 8-10.Неговоря о том, что в инструкции прямо написано, что не рекомендуется подключать нагревательныне елементы.
Bolt
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:08

  Bolt написав:Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер
крупные потребители включать по очереди).

Стирать не обязательно на 80° можно и на 30° чайник у меня 1,2 кВт отлично греет. Может на 1 минуту дольше. Зато не боюсь перегрузок когда работают бойлер, стиралка, компрессор кондея и чайник.

В целом тренд на технику с низкой потребляемой мощностью.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:26

  Bolt написав: Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер. Жена как-то случайно врубила 2кВт чайник при включённом генератор, он так начал выть(рабочая мощность 3,5кВт) , что пришлось сразу вырубить. При том 2кВт болгарка+холодильник +свет тянет без проблем. То есть, чтобы беспроблемно тянуть 2 кВт ТЭНы наверное 5-6кВТ генератор нужен. А в стиралка тоже ТЭНы киловатта на 1,5-2 стоят, значит, чтобы потянуть бойлер +стиралку нужно гену киловатт на 8-10.Неговоря о том, что в инструкции прямо написано, что не рекомендуется подключать нагревательныне елементы.

Полезное наблюдение. Возьмем на вооружение.
airmax78
 
Повідомлень: 41418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У нас, в ЖСК (кукуев,144 кв), тоже маниакальная идея купить генератор на 3.5 КВт. Заряжать "гаджеты" и "чаек" согреть. Я им сказал: Возьмите "нашару" баллон на 50 л (у дачников есть) и плитку для "чайка". Помещение - бывший мусоросборник. Вырезать внизу окно для вентиляции и вперед! Гаджеты заряжать...да вдоль дома стоит штук 30 зарядных станций. Потом. Можно купить солнечную панель. Хоть на 5в, хоть на 12в. Это для тех, у кого нет под домом припаркованной "зарядной станции". Так нет, мы легких путей не ищем. Нужно по граблям. Я вааще удивляюсь, как мои бабушка с дедушкой жили в 70-е без холодильника и стиральной машины. Не говоря про "горячую ванну". Кстати... в начале марта при минусовой температуре я спокойно мылся "за сараем" с ковшика на улице. Ну то такое...сугубо на любителя.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 27.01.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:15

  wadimk написав:У нас, в ЖСК (кукуев,144 кв), тоже маниакальная идея купить генератор на 3.5 КВт. Заряжать "гаджеты" и "чаек" согреть. Я им сказал: Возьмите "нашару" баллон на 50 л (у дачников есть) и плитку для "чайка". Помещение - бывший мусоросборник. Вырезать внизу окно для вентиляции и вперед! Гаджеты заряжать...да вдоль дома стоит штук 30 зарядных станций. Потом. Можно купить солнечную панель. Хоть на 5в, хоть на 12в. Это для тех, у кого нет под домом припаркованной "зарядной станции". Так нет, мы легких путей не ищем. Нужно по граблям. Я вааще удивляюсь, как мои бабушка с дедушкой жили в 70-е без холодильника и стиральной машины. Не говоря про "горячую ванну". Кстати... в начале марта при минусовой температуре я спокойно мылся "за сараем" с ковшика на улице. Ну то такое...сугубо на любителя.

Ось це я розумію! Наш народ не здолати!
airmax78
 
Повідомлень: 41418
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:18

  wadimk написав:У нас, в ЖСК (кукуев,144 кв), тоже маниакальная идея купить генератор на 3.5 КВт. Заряжать "гаджеты" и "чаек" согреть. Я им сказал: Возьмите "нашару" баллон на 50 л (у дачников есть) и плитку для "чайка". Помещение - бывший мусоросборник. Вырезать внизу окно для вентиляции и вперед! Гаджеты заряжать...да вдоль дома стоит штук 30 зарядных станций. Потом. Можно купить солнечную панель. Хоть на 5в, хоть на 12в. Это для тех, у кого нет под домом припаркованной "зарядной станции". Так нет, мы легких путей не ищем. Нужно по граблям. Я вааще удивляюсь, как мои бабушка с дедушкой жили в 70-е без холодильника и стиральной машины. Не говоря про "горячую ванну". Кстати... в начале марта при минусовой температуре я спокойно мылся "за сараем" с ковшика на улице. Ну то такое...сугубо на любителя.

Мы гену купили пару лет назад, когда летом при +27-30°, с полтора суток не было света, розморозился холодильник и начала размораживаться морозилка, практически полностью набитая мясом и др ништяками. На гарячей линии сказали, что свет может будет, через двое суток. На следующее утро купили в Эпике гену, ещё через пару часов включили свет. Думали сдать назад, но передумали...
Bolt
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:13

  airmax78 написав:
  wadimk написав:У нас, в ЖСК (кукуев,144 кв), тоже маниакальная идея купить генератор на 3.5 КВт. Заряжать "гаджеты" и "чаек" согреть. Я им сказал: Возьмите "нашару" баллон на 50 л (у дачников есть) и плитку для "чайка". Помещение - бывший мусоросборник. Вырезать внизу окно для вентиляции и вперед! Гаджеты заряжать...да вдоль дома стоит штук 30 зарядных станций. Потом. Можно купить солнечную панель. Хоть на 5в, хоть на 12в. Это для тех, у кого нет под домом припаркованной "зарядной станции". Так нет, мы легких путей не ищем. Нужно по граблям. Я вааще удивляюсь, как мои бабушка с дедушкой жили в 70-е без холодильника и стиральной машины. Не говоря про "горячую ванну". Кстати... в начале марта при минусовой температуре я спокойно мылся "за сараем" с ковшика на улице. Ну то такое...сугубо на любителя.

Ось це я розумію! Наш народ не здолати!

Вообще то по законам физики вода несолёная при минусовой температуре замерзает.
Это специально для айтищнегов и экономистов широкого полёта
Поэтому Кличко и хочет крепко просолить системы отопления на всякий коррозиометалльный случай.
Флуя надо попробовать в проруби реки Ирпень на Рождество помыть, можно даже скинуться на мыло и полотенце, его не жалко, он парень закалённый аскетизмом, авось не помрёт.
барабашов
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А что с Веее случилось?
Выкинули с сайта за ругань с начальством?
барабашов
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10484104851048610487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14737316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943696
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1157)
09.12.2022 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.