Вартість квадратного метра на первинному ринку зросла, але в кожній області по-різному. Згідно з останніми даними порталу ЛУН за листопад у Львові вартість зросла на 20% (1150 дол. США), в Ужгороді - 22% (990 дол. США), у Чернівцях -18% (860 дол. США), Вінниці - 11% (910 дол. США), Тернополі - 3% (600 дол. США) та в Івано-Франківську - на 9% (580 дол. США).

Все очевидно, Івано-Франківськ не потребує реклами.

Чому на фоні всіх областей кардинально відрізняється ринок Івано-Франківська і як від ситуації виграє кінцевий споживач? До речі, які чинники вплинули на ціну новобудов?

Перше - конкуренція. Основна відмінність і перевага Івано-Франківська - це велика кількість забудовників і від цього суттєво виграє споживач. Шалена конкуренція стримувала і не давала рости цінам на житло в новобудовах Івано-Франківська.

Друге - собівартість. Не тільки конкуренція не давала рости цінам, але й формування собівартості будівництва дозволила стримувати ріст цін. Собівартість забудови це дві складові А – будівельні матеріали та логістика, Б – вартість інженерних мереж

А. Будівельні матеріали та підрядні роботи дешевші через виграшні позиції в логістиці. Транспортні витрати є нижчими через невеликі відстані. Банальний приклад – середнє транспортне плече, щоб привести матеріал складає вісім кілометрів. Це суттєва економія у зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Все тому, що майже вся ресурсна база для будівництва локального виробництва. У Львові транспортні витрати дорожчі через те, що там великі відстані. Івано-Франківськ компактне місто - тут все поруч

Цікаві діапазони в табличці.Особливо на тлі досліджень ККД нафтопродуктів у домашніх умовах. Поставили би вже краще соняч.батареї на дах. І електровелосипеди вдома на підставці -- ще й педалями заряджати можна. У "чорному дзеркалі" могли. І ми всі зможем!Я так розумію, що високі ціни в Києві були зумовлені його "фінансовою центровістю" і значними витоками з тих "фін.потоків", які ніби крапельний полив давали ріст купі-купезній екзотичних, але, здогадно, прибуткових професій (навіть згадуваний тут колись "вумбілдінг")?Після війни все так само буде?Бо на днях хтось вже написав, Вітальян зд., ніби французи хочуть присилати своїх(!) людей на відновлення Ірпеня.Тобто, схоже на те, що не буде (очікуваних деким) потоків грошових мішків з вервички В21 на Київ.Наразі ніби ще продовжують потрошку скидати, але може це просто досі діє "революційна необхідність"...?До речі, для порівняння,, ціни в ЗУ:Ха. Смішно про Львів.Втім, це з інтерв'ю забудовника IF. Може йому видніше. IF місцями замашинений вже як і Київ...Але торік ціни були навіть менші.Я тоді шукав оголошення на бомбері, і олх, а потім сортував за ціною на м².Від 317$ починались новобуди. І від 422$ -- вторинка. (+ дві аномалії знизу діапазону, на вторинку за 354$ навіть зателефонував, але не встиг глянути...) Втім, вторинки здатні неабияк деморалізувати, коли йдеш на огляд, відкривається ліфт, а там стоїть тіло... -- це занадто особливі відчуття. Я раптом в втратив ентузіазм... І то ж 500$/м², Карл. Або й більше, якщо лоджію рахувати вполовину...Це новобуди так впливають на ціни. Дивився (з вулиці) також містечко без новобудів (на Львівщині) -- хоч і біля курортів, а скромно -- від 115$/м² (триповерхівка зі ще дерев'яними сходами, антикваріат, а чомусь дешево!), і 219$ у 9типоверхівці.Щоправда більшість новобуд-оголошень IF на олх (напр., квартири по 10к$) виявлялись майже що фальшивками -- здача за рік-два... Крім того, то, мабуть, здебільшо були мансарди (вони дешевші). Люта якась конкуренція.Але були і готові. 342$ за готову мансарду (різні райони, але всюди і мінвата, і +гіпсокартон) і ~456$*26.8курс -- були готові середні поверхи.Будинок в якому наприкінці зими будівельники ще лазили по даху і гупали молотками -- місяць тому вже був гарненько покритий і у засклених вікнах номери телефонів видно.Слідів бомбардувань у місті не помітив (втім, не все ж проїзджав).Навіщо платити в рази більше собівартості -- тут кожен вже вирішує сам. Х.з. чи в IF є вумбілдери. Малоймовірно. То вам не Кийов. Не ті фін.потоки, ой не ті... Ту крити нічим, визнаю.Зате назва модна. Як і LA, NY широкополі...